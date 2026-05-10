Violencia sacude Tuxpan, Veracruz: ataque armado en carnicería deja seis heridos

La violencia volvió a sacudir a Tuxpan, Veracruz, luego de que un ataque armado en una carnicería del centro de la ciudad dejara seis personas heridas. El hecho provocó pánico entre comerciantes y transeúntes que se encontraban en el centro de Tuxpan, además de una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

Balacera en carnicería deja seis personas lesionadas en Tuxpan

El ataque armado ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la avenida Garizurieta, esquina con la calle Mutualismo en el centro de Tuxpan, donde comerciantes y transeúntes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, generando una fuerte movilización en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía local, las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad, donde permanecen bajo pronóstico reservado. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque.

¡CAOS Y MIEDO! 😨🔫 Balacera en carnicería deja víctimas y pánico en #Tuxpan 👀🔥https://t.co/k6g1N9tBsR — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 9, 2026

La agresión generó temor entre habitantes y comerciantes del centro de Tuxpan, mientras elementos de seguridad realizaron operativos en la zona para intentar localizar a los responsables y recabar indicios sobre lo ocurrido.

Asesinan a trabajador de carnicería de Tabasco

El pasado 21 de abril, Giovanni Trejo, un joven de 24 años, fue asesinado a balazos mientras abría una carnicería ubicada en la colonia El Espejo, en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con testimonios, dos hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon directamente contra Giovanni, quitándole la vida en el lugar.

El ataque ocurrió frente a compañeros de trabajo, quienes también habían sido víctimas de amenazas en días previos. Las amenazas incluían hechos violentos cercanos, como el presunto secuestro de un motociclista en la misma zona.

Carnicerías cierran por miedo en Tabasco 🚨



Tras los recientes asesinatos de trabajadores Jessica, Carmen y Giovanni, en ataques armados, negocios del sector bajan cortinas ante la inseguridad.@BravoLucy nos cuenta en #HechosMeridiano pic.twitter.com/oEqxvDJD5D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Por su parte, la Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio y que se siguen diversas líneas para esclarecer el caso.

Sin embargo, como en muchos otros hechos, el crimen ocurrió después de advertencias que, según la familia, no fueron atendidas a tiempo y hasta el momento no hay detenidos.