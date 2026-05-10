Defensa de Roxana, madre que abandonó a su hijo Vicente en el auto, apunta a presunto maltrato del padre durante disputa por custodia

La muerte del pequeño Vicente, de apenas tres años de edad, sigue sacudiendo a Baja California mientras avanzan las investigaciones contra Roxana “R.I.”, vinculada a proceso por homicidio por omisión con dolo eventual. Sin embargo, ahora el foco del caso comenzó a moverse hacia otro tema delicado: el presunto maltrato que habría ejercido el padre del menor contra la madre durante la disputa familiar por la custodia.

Durante las audiencias realizadas en el Centro de Justicia Penal de Mexicali, la defensa de Roxana buscó poner sobre la mesa que vivía la mujer antes de la tragedia ocurrida el pasado 2 de mayo, cuando su hijo murió tras permanecer dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas.

Defensa de Roxana señala presunta violencia familiar en disputa por custodia

De acuerdo con la postura de sus abogados, existían antecedentes de conflictos familiares y presuntas conductas de violencia ejercidas, situación que habría impactado en el entorno emocional y psicológico de la madre.

Aunque la Fiscalía mantiene firme la acusación por un delito grave, la estrategia de la defensa apunta a mostrar que detrás del caso existía una dinámica familiar compleja que no puede ignorarse dentro del proceso judicial.

Padre de Vicente busca cambiar ley de custodias tras tragedia en Mexicali

El caso también abrió nuevamente el debate sobre cómo se determinó la custodia del pequeño Vicente. Según los datos presentados durante el proceso, el menor quedó bajo resguardo de la madre por decisión del Juzgado Quinto Familiar dentro del expediente 961/2025.

La defensa sostiene que el contexto de la relación entre ambos padres debió analizarse con mayor profundidad, especialmente ante los señalamientos de presunto maltrato y conflictos personales previos a la tragedia.

Mientras tanto, el padre del menor encabezó recientemente una manifestación afuera de los juzgados de Mexicali para exigir justicia por la muerte de su hijo y responsabilizar directamente a Roxana por lo ocurrido.

Incluso, anunció que buscará impulsar reformas legales para modificar los criterios con los que se otorgan custodias provisionales en Baja California, planteando que existan estudios psicológicos y evaluaciones más estrictas para ambos padres antes de determinar quién queda al cuidado de los menores.

Fiscalía afirma que Roxana conocía riesgos de dejar a un menor dentro de un auto

Pese a los argumentos de la defensa, la Fiscalía General de Baja California insiste en que existen elementos suficientes para sostener la acusación por homicidio con dolo eventual.

Las autoridades consideran especialmente relevante que Roxana trabajó durante años en áreas relacionadas con supervisión de guarderías y protocolos de cuidado infantil dentro del IMSS, por lo que presuntamente conocía perfectamente los riesgos de dejar a un niño dentro de un automóvil cerrado en una ciudad con temperaturas tan extremas como Mexicali.

El menor murió por hipertermia luego de permanecer durante horas dentro del vehículo, en un día donde la temperatura alcanzó los 35 grados centígrados.

