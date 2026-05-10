Revelan VIDEO del ataque a la casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán, Sinaloa; presuntos “Mayos” difunden la agresión

Tras las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, Culiacán sigue viviendo hechos violentos y de terror. La mñana de este sábado 9 de mayo, sujetos armados atacaron a balazos la casa del que fuera gobernador, el cual está señalado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Tras el ataque, los mismos delincuentes difundieron el video del momento en que dispararon a la vivienda ubicada en el sector de Las Quintas.

La fachada blanca del domicilio terminó marcada por los impactos de bala.

🚨 Circula video del momento en que sujetos con rifles semiautomáticos disparan a la casa (deshabitada) de Rocha Moya en Culiacán, Sinaloa



No es menor que traen sombrero, lo que los identificaría como parte del grupo del ‘Mayo’ Zambada pic.twitter.com/IZ32VNpW9T — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 10, 2026

Revelan VIDEO del momento en que balean casa de Rubén Rocha Moya

En la grabación, que se hizo viral horas después del atentado, se aprecia cómo los agresores llegan al cruce de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna del Carmen. Sin detenerse mucho tiempo, abren fuego de manera repetida contra la propiedad.

Las imágenes muestran cómo los sujetos disparan, escuchando música, y luego suben a la camioneta para darse a la fuga.

¿Rubén Rocha Moya estaba ahí cuando dispararon contra su casa?

Según testimonios recolectados, Rocha Moya habitó esa casa durante 30 años, tiempo en el que se desempeñó como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Aunque el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indica que la vivienda lleva cerca de 10 años deshabitada.

¿Quién disparó contra la casa de Rubén Rocha Moya?

De acuerdo a los reportes, el grupo criminal que habría dispara en contra de la propiedad de Rubén Rocha Moya serían el de "Los Mayos", quienes también subieron el video de la agresión.

Según las autoridades, ya se encuentran investigando para rastrear el paradero de quienes realizaron dicho heho delictivo.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

Apenas hace unos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó acusaciones formales contra el gobernador , señalándolo de recibir sobornos y de tener vínculos operativos con el crimen organizado para llegar a la gubernatura.

A esto se suma la incertidumbre sobre su paradero, aunque el secretario Omar García Harfuch declaró recientemente que, hasta donde se sabe, el gobernador con licencia sigue dentro del estado de Sinaloa.

Disparan a casa deshabitada de Rocha Moya.



Circula video donde sujetos con rifles semiautomáticos disparan a la casa de Rocha Moya, por el audio, parece ser que son gente del señor del sombrero, integrantes de La Mayiza. pic.twitter.com/6Z3QGqmHpN — Neoliberalover (@neoliberalover) May 10, 2026

¿Hubo heridos tras el ataque a la casa de Rocha Moya?

Afortunadamente, la SSP confirmó que no hubo personas heridas ni fallecidas durante la balacera, precisamente porque el lugar estaba vacío.