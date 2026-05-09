(VIDEO) Mueren 2 personas tras explosión en taller clandestino en Ajalpan, Puebla

El municipio de Ajalpan, ubicado en el estado de Puebla, se convirtió en el escenario de un siniestro provocado por el manejo irregular de pólvora. Un establecimiento dedicado a la fabricación de pirotecnia, el cual operaba de manera clandestina, fue consumido por las llamas, dejando tras de sí un escenario de devastación.

La administración municipal fue la encargada de corroborar el balance de los daños derivados de esta emergencia, la cual movilizó a los cuerpos de seguridad hacia la zona de la catástrofe.

Víctimas mortales y personas afectadas

El saldo reportado tras el incidente es de dos personas fallecidas y cinco ciudadanos más que presentan diversas lesiones. De acuerdo con los datos proporcionados por el ayuntamiento, quienes perdieron la vida en el lugar fueron identificados como Susana N., de 40 años, y Juan N., de 28 años.

La violencia del fuego no permitió que los servicios de emergencia lograran rescatarlos con vida, confirmándose el deceso de ambos en el punto del percipio.

Tragedia en #Puebla



Dos personas murieron y cinco más resultaron lesionadas tras el incendio de un establecimiento clandestino de pirotecnia en el municipio de Ajalpan, Puebla.



El ayuntamiento confirmó que las víctimas mortales fueron Susana , de 40 años, y Juan , de 28.… pic.twitter.com/3IXhes70qq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

Por otro lado, la preocupación de las autoridades se extiende a los sobrevivientes que resultaron heridos durante la explosión. Entre el grupo de cinco lesionados destaca la presencia de un menor de edad, un pequeño de apenas tres años, quien se vio alcanzado por los efectos del fuego. El resto de los afectados ha recibido atención para tratar las consecuencias del estallido que destruyó el local ilegal.

Los hechos tuvieron lugar específicamente en la zona de la Prolongación Guillermo Prieto, sitio donde se encontraba instalado el polvorín que no contaba con los permisos correspondientes para su funcionamiento.

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La naturaleza clandestina del negocio complicó inicialmente las labores, sin embargo, el gobierno local ha tomado control de la situación tras el reporte del incendio masivo.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Ajalpan manifestó de manera oficial que mantendrán un monitoreo constante sobre la evolución de los hechos.

