Padre de Vicente denuncia amenazas tras marchar por la muerte de su hijo en BC

Entre consignas de justicia y dolor, el padre de Vicente denunció haber recibido amenazas tras participar en una marcha en Baja California para exigir respuestas por la muerte de su hijo, quien falleció por un golpe de calor al permanecer encerrado durante horas dentro de un automóvil.

Realizan marcha para exigir justicia por el pequeño Vicente en Baja California

El dolor y la indignación marcaron las palabras de Juan Carlos, padre de Vicente, quien frente al Edificio del Sistema de Justicia Penal Oral en Mexicali recordó las últimas horas de vida de su hijo, el menor que permaneció 14 horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas.

Con la voz entrecortada, pidió a las personas imaginar lo que significa permanecer encerrado bajo el Sol por tantos horas, asegurando que lo ocurrido fue “inhumano” y algo que todavía no logra comprender.

“No fueron 15 minutos, fueron 14 horas”, reclamó mientras cuestionaba cómo las personas relacionadas con el caso pudieron continuar con su rutina mientras el niño seguía atrapado.

La gente muy indignada por lo su sucedido con el niño Vicente, se exige justicia en Mexicali pic.twitter.com/CyApGQPEGU — Paloma León (@paloma_leonm) May 9, 2026

Durante su testimonio, también denunció haber recibido amenazas presuntamente por parte de familiares vinculados al caso.

Según relató, incluso en el velorio de Vicente le advirtieron que “cuidara sus palabras”, situación que, afirmó, ha aumentado el miedo y la tensión que vive su familia mientras exigen justicia por la muerte del menor.

“El hermano, lanzado consignas de que, hijo de tu puta madre, te voy a golpear, cuando te vea, o sea…”, mencionó el padre de Vicente durante la marcha para exigir justicia por su hijo.

Muere niño en Mexicali tras quedar 12 horas encerrado en un auto

El Servicio Médico Forense (Semefo) confirmó que Vicente murió a causa de un golpe de calor, luego de permanecer durante horas dentro de un automóvil en Mexicali.

El director del organismo, César González Vaca, informó que el menor también presentaba quemaduras de tercer grado en brazos y antebrazos provocadas por las altas temperaturas.

El cuerpo ingresó al Semefo el pasado 2 de mayo alrededor de las 18:00 horas para realizar la necropsia correspondiente, mientras que los primeros reportes indican que el niño habría fallecido entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Las investigaciones señalan que Vicente permaneció aproximadamente 12 horas dentro del vehículo, donde fue dejado en su sillita, y aunque durante la madrugada el clima era menos extremo, especialistas advirtieron que el mayor riesgo ocurrió conforme avanzó el calor del día.