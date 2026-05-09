VIDEO: Camión de volteo se queda sin frenos y vuelca sobre la “bajada de la muerte” en Hidalgo

Al menos tres personas resultaron lesionadas la mañana de este viernes 8 de mayo, cuando un camión de volteo aparentemente se quedó sin frenos, mientras transitaba por la carretera federal México-Tuxpan, en la zona conocida como la “bajada de la muerte” en Hidalgo.

El fuerte accidente fue captado por automovilistas que pasaban por la zona, quienes grabaron el momento exacto en que la pesada unidad se lleva de frente a dos camionetas, dejando severos daños materiales.

Camión se queda sin frenos en la México-Tuxpan, Hidalgo

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo el camión intentaba maniobrar entre los vehículos para llegar a la rampa de emergencia para evitar una tragedia mayor.

“Se va a estampar”, se escucha decir al conductor que grabó el video, mientras la unidad pierde el control y se lleva a dos camionetas que circulaban a la altura del Hospital General de Tulancingo.

Un tramo carretero que ha sido bautizado como la “bajada de la muerte” por los constantes accidentes, debido a la inclinación del camino y al tránsito pesado que circula por la zona. Tras el choque, las unidades quedaron volcadas a un costado de la carretera, mientras que el camión de carga terminó severamente dañado.

Heridos tras volcadura en Tulancingo, Hidalgo

Autoridades y cuerpos de emergencia confirmaron que al menos tres personas resultaron lesionadas tras el aparatoso accidente registrado en Tulancingo.

Entre los heridos se encuentra el conductor del camión de volteo, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos de la cabina debido al fuerte impacto. Con ayuda de herramientas especializadas, cuerpos de rescate lograron trasladarlo de emergencia al Hospital General de Tulancingo.

⭕️|| Al menos tres personas resultaron lesionadas luego de que un camión se quedó sin frenos y embistió a dos camionetas sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la Bajada de San José, en #Tulancingo

Las tres unidades involucradas volcaron y salieron de la… pic.twitter.com/dgP01rppbZ — Punto por punto (@puntoporpuntomx) May 8, 2026

Los otros conductores lesionados también fueron atendidos por paramédicos y llevados a recibir atención médica, sin que nadie se reporte como delicado.

Debido al fuerte impacto, la autopista México–Tuxpan presentó afectaciones durante varias horas, mientras elementos de seguridad y personal de emergencia realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades dañadas.

