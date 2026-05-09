Balean en Culiacán vivienda ligada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Sujetos armados dispararon en varias ocasiones una vivienda que presuntamente es propiedad del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

#Importante | De acuerdo con @Riodoce_mx, sujetos armados atacaron a balazos una de las propiedades del narcogobernador, #RubénRocha, en la colonia Las Quintas, en #Culiacán pic.twitter.com/2SXuY4GEaj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

Ríodoce reportó que la propiedad se encuentra en el cruce de las calles Lago de Cuitzeo y el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quinta, en Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los disparos en la vivienda es de Rocha Moya, que se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años y no hay personas lesionadas. Sin embargo, ya agentes de la Fiscalía General del Estado y de la SSP estatal ya se encuentran en la zona realizando los peritajes correspondientes.

La #SSPSinaloa informa que este 09 de mayo de 2026 a las 10:12 AM, se reportaron al C4i detonaciones de arma de fuego contra una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, hecho que fue confirmado por las autoridades que atendieron de inmediato dicho reporte.



Respecto a los… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 9, 2026

Se cumple una semana de la licencia de Rubén Rocha Moya en Sinaloa

El sábado 1 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de Rubén Rocha Moya como gobernador en lo que se desarrollaban las investigaciones, en su lugar fue puesta Yeraldine Bonilla, cuyo nombramiento causó suspicacia en la oposición tanto estatal como nacional, así como la coidadanía, por pertenecer al grupo cercano de Rocha Moya.

Incluso, diputados y senadores de la oposición temieron que la licencia al cargo por parte de Rocha Moya sea aprovechado para huir de la entidad y del país para sortear las investigaciones que hay en su contra.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

El 4 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tenía conocimiento que el gobernador con licencia se localizaba aún en el estado.

"Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa", decllaró el secretario de seguridad.

¿De qué se le acusa a Rocha Moya?

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa de estar vinculado con el Cárte de Sinaloa, de quien presuntamente recibió sobornos y acambio de apoyo para llegar a la gubernatura. Además, se le acusa de conspirar para importar narcóticos, tener armas como artefactos explosivos y ametralladoras.