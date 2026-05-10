SEP suspende clases en 64 municipios de este estado por la llegada del frente frío 50

¡Atención, alumnos! La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la suspensión de clases este lunes 11 de mayo en al menos 64 municipios del centro del país por la llegada del frente frío 50, el cual ocasionará intensas lluvias.

De los estados más afectados será Puebla, específicamente la Sierra Norte y la Nororiental, por lo que se decidió cancelar todas las clases y poner a salvo a los niños que cursan la educación básica.

Puebla suspende clases en 64 municipios del estado por el frente frío 50

De acuerdo con el gobierno de Puebla, la llegada de este sistema frontal provocará fuertes lluvias y vientos, que podrían poner en riesgo la integridad de los alumnos.

Por ello, se decidió que se suspendieran las clases no solo a primaria y secundaria, sino también a educación de nivel medio superior y superior. Como parte del aviso oficial, se reanudarán clases el próximo martes 12 de mayo.

Entre los municipios afectados se encuentran:

Sierra Norte



Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán.

A la lista se suman:



Tepango de Rodríguez, Tepetzintia, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotia.

Sierra Nororiental



Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec,

También se añade:



Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.



Frente frío 50 en México: ¿en qué estados se esperan fuertes lluvias?

Este frente frío provocará lluvias intensas y torrenciales en gran parte del país, con riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos.

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante las fuertes precipitaciones y posibles tormentas eléctricas. Los estados más afectados son:

