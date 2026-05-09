Tragedia en la Autopista Siglo XXI: BRUTAL choque entre camionetas deja al menos siete muertos en Michoacán

Una nueva tragedia carretera sacude al estado de Michoacán, esto luego de un aparatoso choque frontal entre dos camionetas que circulaban sobre la Autopista Siglo XXI, que hasta ahora deja un saldo de siete personas muertas y dos heridos.

El accidente, que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades estatales desde la madrugada de este sábado ocurrió en uno de los tramos más transitados de esta importante vía que conecta distintos puntos del estado y el puerto de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con reportes de corporaciones de auxilio y medios locales, las unidades impactaron de frente tras presuntamente invadir carril.

Impactante accidente en Michoacán: siete personas mueren tras brutal choque en la Siglo XXI|Marcos Morales

Las imágenes difundidas desde el lugar del siniestro mostraron los vehículos completamente destrozados, además de una intensa movilización de paramédicos, Guardia Nacional y personal de rescate. Fuentes de Azteca Noticias reportan que una de las unidades siniestradas viajaban dos mujeres, un hombre y un menor de edad, quienes perdieron la vida en el lugar; mientras que en la segunda camioneta fallecieron tres hombres, con lo que se suma un total de siete víctimas mortales.

¿Dónde fue el choque de hoy en la Autopista Siglo XXI?

El fatal choque de hoy se registró justo la altura del kilómetro 172, en las inmediaciones de San Pedro Barajas, dentro del tramo Nueva Italia-Las Cañas; en la llamada Autopista Siglo XXI, en Michoacán, una carretera considerada estratégica para el transporte de mercancías y turismo en el occidente del país.

Después del impacto, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia y minutos después arribaron ambulancias y elementos de seguridad para atender a las víctimas y acordonar el área. Las autoridades confirmaron que siete personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras dos resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

🎥🚨 VIDEO

Circulación parcialmente obstruida debido a fuerte accidente en la Autopista Siglo XXI.



🚧 Toma tus precauciones.👇🏻https://t.co/Il2G6WWeo5 — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) May 9, 2026

¿Qué provocó el choque frontal entre las camionetas en la Autopista Siglo XXI?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen oficial acerca de las causas exactas del accidente; sin embargo, los primeros reportes apuntan a un posible choque frontal por invasión de carril.

Peritos y agentes de seguridad realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el impacto.

La circulación en la zona permaneció parcialmente afectada durante varias horas debido a las maniobras para retirar las unidades siniestradas y realizar el levantamiento de los cuerpos.

⚠️ #AlertaVial ℹ️

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – #LaHuacana 🚗

(ACTUALIZACIÓN 08:30 HRS 🕰️)



Persiste el cierre de circulación sobre la Autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan - Lázaro Cárdenas, a la altura del KM. 172, debido a las labores de atención por el accidente de tránsito… pic.twitter.com/wGD4nmzxkA — C5 Michoacán (@C5Michoacan) May 9, 2026

Autopista Siglo XXI: una carretera marcada por accidentes

Cabe recordar que la Autopista Siglo XXI ha sido escenario de múltiples accidentes graves en los últimos años debido al alto flujo vehicular, exceso de velocidad y condiciones de algunos tramos.

Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas, especialmente en horarios nocturnos o de poca visibilidad.

