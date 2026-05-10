Marchas en el Día de las Madres: El grito de las buscadoras este 10 de mayo en México

¿Un día para celebrar? Este 10 de mayo, Madres Buscadoras decidieron salir a exigir la localización de sus desaparecidos mediante marchas en calles de todo México.

En una fecha importante para la república mexicana, familias deciden tomarla para exigir, alzar la voz y pedir resultados a un gobierno que no les ha dado respuestas para encontrar a su desaparecido.