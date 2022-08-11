Al menos 34 heridos por accidente en montaña rusa de Alemania

Al menos 34 personas resultaron lesionadas en un accidente, luego de que chocaron dos carritos de una montaña rusa en el parque de diversiones Legoland, al sur de Alemania. Las autoridades indicaron que los heridos sufrieron cortes y contusiones.

Dos personas resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas en helicóptero a un hospital de Alemania.

De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades de Alemania, un carrito frenó bruscamente y el otro tren se estrelló contra él, ocasionando que varias personas se lesionaran por el impacto.

Tras el accidente, tres helicópteros se desplegaron en el parque de diversiones Legoland, junto a los servicios de bomberos y rescate. Las autoridades ya investigan la causa del accidente en la montaña rusa.

Las autoridades indicaron que tardaron en evacuar a todos las personas que se encontraban en los carritos de la montaña rusa debido a que las barras de seguridad de los trenes no se podían abrir.

La montaña rusa donde ocurrió el accidente, tiene varias pendientes y curvas, puede alcanzar una velocidad de hasta ocho metros por segundo, es decir, unos 29 kilómetros por hora.

Algunos visitantes al parque de diversiones refirieron que no se dieron cuenta del accidente en la montaña rusa, pero recibieron un mensaje por parte del centro para asegurarse que el resto de las personas se encontraban bien.

“Nosotros mismos no notamos nada, pero recibimos un correo electrónico preguntando si estábamos afectados”, relató un visitante.

Accidentes en montaña rusa

Aunque no son frecuentes, si se han registrado algunos accidentes en juegos de atracciones como la montaña rusa, en diversos países.

Apenas la semana pasada, una mujer murió en otro accidente de montaña rusa en un parque de diversiones de Klotten, también en Alemania.

Según las autoridades, la mujer de 57 años de edad, se cayó de la montaña rusa en movimiento y murió debido a la gravedad de sus heridas. Hasta ahora no se ha determinado la causa de este accidente.