Cayó en Polanco “Lobo Menor": lo buscaban por asesinar a Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador

Las autoridades mexicanas detuvieron a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder de la banda delictiva “Los Lobos”, uno de los criminales más buscados y señalado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue de los primeros en notificar del operativo, realizado en la colonia Polanco, en el corazón de la Ciudad de México (CDMX) este 18 de marzo de 2026.

“Lobo Menor” contaba con ficha roja de Interpol, debido a delitos de narcotráfico, extorsión y homicidio, detalló Omar García Garfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

La detención fue realizada en coordinación con la Policía de Colombia, ya que es identificado como un operador clave en el magnicidio de Villavicencio.

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.



Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

El sujeto fue detenido en la capital mexicana con fines de extradición. “En cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”, resaltó Petro en su cuenta de la red social X.

