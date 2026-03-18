¿Hago maletas? Este país en Asia declara los miércoles como días feriados

En Asia, un país decretó que los miércoles sean días feriados, pero no por razones de vacaciones o de descanso, sino para evitar ahondar en una crisis por falta de combustible.

Se trata de Sri Lanka, una nación que no ha podido recibir dos barcos petroleros con combustible en los últimos días, por lo cual han tenido retrasos para surtir gasolina en toda la nación. Esto, debido a las fallas en el suministro de hidrocarburos debido a la guerra en Irán.

Sri Lanka decreta los miércoles como día feriado ante la falta de combustible

El día feriado aplicará en la mayoría de oficinas de gobierno, con el fin de ahorrar recursos. Aunque puertos y hospitales seguirán funcionando con normalidad.

El gobierno de Sri Lanka ha aprobado compras de emergencia y ha emitido licitaciones para poder aliviar la falta de más de 90 mil toneladas métricas de petróleo crudo, aseguró Anura Kumara Dissanayake, presidente de la isla asiática.

"Reconocemos que existe una cultura establecida en el sector público donde los ciudadanos visitan regularmente las oficinas para obtener servicios. Por eso, para manejar esto mientras mantenemos la prestación de servicios, planeamos designar el miércoles como feriado público. Nuestro objetivo es mantener la continuidad”, declaró Dissanayake en un mensaje a medios.

Racionamiento y códigos QR: las nuevas medidas para comprar gasolina

Desde el domingo 15 de marzo de 2026, los consumidores deben registrarse en una página de internet gubernamental con el fin de generar un código QR vinculado a su automóvil, el cual será necesario para poder comprar gasolina.

Debido a esta crisis, las autoridades fijaron límites semanales de combustible de acuerdo con el tipo de vehículo, que puede ser de cinco litros para motocicletas, 15 litros para automóviles y hasta 60 litros para autobuses.

¿Por qué hay escasez de petróleo en Sri Lanka? El impacto del conflicto Irán-EE. UU.

En la ciudad de Colombo, empleados de gasolineras llenaron tanques de autos mientras los dispensadores mostraban precios en las bombas. Largas filas de automóviles y motocicletas se formaron en las calles afuera de las estaciones de servicio el 17 de marzo, lo que reflejó el impacto inmediato del racionamiento de combustible que inició el fin de semana pasado.

Sri Lanka, que depende en gran medida de importaciones de combustible, sufrió esta presión de suministro vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El país aún se recupera de la grave crisis financiera de 2022, provocada por una escasez de dólares.

