¡VIDEO de película! Policía en Oklahoma sube al cofre de un auto en movimiento para perseguir ladrones

Un oficial de la Policía de la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, estaba realizando un patrullaje de rutina el 6 de marzo de 2026, cuando vio a dos sujetos en minimotos, que no tenían luces frontales encendidas. Trató de detenerlos, pero aceleraron y huyeron y decidió saltar al cofre de un auto particular para no perderlos.

Video viral: El momento en que un oficial de Oklahoma salta al cofre de un civil

El oficial los siguió en su patrulla por un tramo, hasta que los jóvenes en minimotos abandonaron la carretera y cruzaron un jardín. Entonces el policía salió de su patrulla y comenzó la persecución a pie.

El agente vio un vehículo civil que pasaba con la ventana del conductor bajada. Contactó rápidamente al conductor y confirmó su disposición a ayudar. El policía saltó al cofre del auto y gritó: "¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!".

Caught on camera: An Oklahoma City officer jumps onto a moving vehicle before chasing down and tackling a minibike rider trying to escape.

Heroic policing or dangerous risk? 👀💭 pic.twitter.com/f2wZeqLPyB — ihearts143quotes (@iHearts143Quote) March 17, 2026

¿Por qué el policía pidió ayuda a un conductor particular?

El conductor civil manejó con precaución, respetó todas las señales de tráfico y mantuvo una velocidad segura. El oficial viajó en el cofre por unas cuadras mientras seguían al sospechoso. “Observé un vehículo que pasaba con la ventana del conductor bajada. Hice contacto con el conductor y rápidamente determiné que el conductor estaba dispuesto a colaborar con las autoridades para mantener contacto visual con el infractor que huía”, escribió el oficial en su informe.

Uno de los sospechosos detuvo su minimoto. El oficial descendió de manera segura del vehículo particular y derribó al conductor de 17 años. Logró someterlo en el suelo justo cuando llegaron los refuerzos.

Seguridad y protocolos: El informe oficial tras la inédita persecución en Oklahoma

“El ciudadano que asistió operó su vehículo con precaución, obedeció todas las leyes de tránsito y mantuvo una velocidad segura durante todo el proceso. En todo momento, aseguré que mis acciones no pusieran en riesgo al ciudadano que asistía ni al público, y la persecución continuó con el debido respeto a la seguridad pública”, detalló el oficial en su reporte.

“Durante toda la duración de este incidente, mantuve el debido respeto a la seguridad del público, del ciudadano que asistió y del infractor mientras intentaba llevar la situación a una resolución segura. El sospechoso quedó bajo custodia sin lesiones para ninguna de las partes involucradas”, concluyó el policía.

