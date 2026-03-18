Golpe directo en Irán: Israel afirma la muerte del ministro de Inteligencia Esmail Khatib

El conflicto en Medio Oriente suma un nuevo episodio de elevada tensión. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el titular de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, fue “eliminado” durante un ataque selectivo nocturno en Teherán, capital de Irán, en lo que sería uno de los golpes más directos contra la cúpula del aparato de seguridad “persa” en los últimos años.

La declaración, difundida por canales oficiales de Israel, eleva la preocupación internacional ante una posible escalada militar entre la nación "hebrea" y la nación "persa", dos potencias enfrentadas desde hace décadas en una guerra indirecta.

🔴ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

¿Quién era Esmail Khatib y por qué era clave?

Esmail Khatib ocupaba un rol central dentro del sistema de seguridad de Irán como jefe del Ministerio de Inteligencia, una de las instituciones más poderosas del país. Cabe decir que este organismo es responsable de operaciones de espionaje, vigilancia interna y acciones encubiertas a nivel global.

Israel

De acuerdo con reportes de organismos internacionales y medios como BBC y Reuters, el ministerio ha sido señalado por su participación en la represión de protestas internas, especialmente durante las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini en 2022. Funcionarios israelíes acusan a Khatib de haber estado involucrado en operaciones contra ciudadanos israelíes y estadounidenses, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera independiente.

¿Qué se sabe del ataque en Teherán?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del gobierno iraní acerca de la muerte de Khatib; tampoco se han difundido detalles verificables sobre el lugar exacto del ataque o el método utilizado. Expertos en seguridad internacional señalan que, de confirmarse, este tipo de operación implicaría una capacidad avanzada de inteligencia y penetración en territorio iraní, lo que marcaría un precedente significativo en el conflicto.

Analistas consultados por centros como el International Crisis Group advierten que acciones de este tipo suelen desencadenar respuestas indirectas o represalias regionales, especialmente a través de aliados estratégicos de Irán en Medio Oriente.