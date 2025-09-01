Grave accidente en feria de Juárez, NL: Falla en juego mecánico ‘El Gusanito’ deja varios heridos

Caos, pánico e incertidumbre se desató entre los asistentes a “La Nueva Feria de Juárez”, Nuevo León, después de que, durante la noche del domingo 31 de agosto, el juego mecánico de ‘El Gusanito’ sufrió una falla mecánica, provocando un fuerte accidente que dejó varios heridos y activó una alerta entre los cuerpos de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente en la ‘Nueva Feria de Juárez’, NL?

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la colonia Quinta Las Sabinas, justo cuando decenas de familias disfrutaban de la última noche de feria tras el periodo vacacional porel fin del ciclo escolar 2024-25.

El popular juego conocido como ‘El Gusanito o La Oruga’, y que transita por un carril al estilo mini montaña rusa, se descarriló de manera repentina tras impactarse contra una de las paredes laterales, lo que provocó escenas de pánico entre quienes se encontraban cerca.

De acuerdo con testimonios que disfrutaban de las atracciones, presuntamente, uno de los tripulantes se levantó del asiento mientras el juego estaba en movimiento. Este hecho habría generado un desbalance que terminó por sacar de control la estructura, la cual se estrelló contra la barda izquierda del área de juegos.

El estruendo hizo que la música y el bullicio de la feria se detuvieran por instantes, mientras decenas de personas corrían desesperadas hacia la zona del accidente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NIÑOS SOBREVIVEN DE MILAGRO AL DESPLOME DE JUEGO MECÁNICO EN ARABIA SAUDITA: HAY MÁS DE 20 HERIDOS

🔺REPORTAN ACCIDENTE EN LA FERIA DE JUAREZ, NL 🔻



Cuerpos de auxilio se dirigen al sitio, para atender a los heridos.



Según testigos uno de los juegos, en forma de oruga 🐛 se partió en dos.



En el sitio al menos dos adultos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.



Otros… pic.twitter.com/AGpgAQS3Fj — Yadith Valdez (@yadithvaldez) September 1, 2025

Los primeros momentos tras el accidente fueron de caos: familiares y visitantes corrieron a auxiliar a los heridos, intentando abrir los vagones entre gritos y llanto.

Poco después llegaron al sitio brigadistas de Protección Civil y paramédicos de Juárez, quienes desplegaron un operativo urgente para estabilizar a las víctimas y resguardar el área. En minutos, esa área de la feria quedó acordonada.

Dos adultos con lesiones graves fueron trasladados en ambulancias, uno al Hospital General de Juárez y otro al IMSS. Otros heridos, entre ellos menores, recibieron atención médica inmediata en el lugar.