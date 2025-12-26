“Esta Navidad se siente tan fría”: el desgarrador mensaje de Grecia Quiroz a Carlos Manzo

En plena temporada navideña, cuando las luces, los abrazos y los reencuentros suelen marcar el cierre del año, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un mensaje que contrastó profundamente con el ambiente festivo.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa recordó a su esposo, Carlos Manzo, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre, durante las celebraciones de Día de Muertos.

Así fue el desagarrador mensaje de Grecia Quiroz a su esposo, Carlos Manzo

El mensaje, cargado de dolor, amor y memoria, rápidamente se viralizó, no solo por la figura pública que lo emite, sino por el contenido humano que refleja una pérdida irreparable que hoy acompaña a toda una familia y a un municipio marcado por la violencia.

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia(...) Hoy no estás aquí y no sabes el gran vacío que has dejado en nuestra familia”, escribió.

El mensaje también incluyó un llamado a valorar a los seres queridos, recordando que nadie sabe cuándo será la última vez que podrá abrazarlos.

Un llamado a la paz en medio del dolor: El mensaje de Grecia Quiroz

Más allá del duelo personal, la presidenta municipal aprovechó su mensaje para enviar un exhorto claro a la ciudadanía: no disparar armas de fuego al aire durante las celebraciones decembrinas, una práctica que cada año cobra vidas inocentes. La petición se dio en un contexto simbólico, al recordar que la violencia ya arrebató demasiado.

“Que Dios bendiga a Uruapan, a Michoacán y a todo México”, expresó.

De viuda a alcaldesa: un legado que continúa tras muerte de Carlos Manzo

Cabe recordar que en noviembre, durante una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán, Grecia Itzel Quiroz García tomó protesta como presidenta municipal de Uruapan, en sustitución de su esposo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. En aquel momento, reconoció llegar con el corazón destrozado, pero también con la fortaleza y el carácter que, dijo, aprendió de él.

Durante su toma de protesta, aseguró que el llamado “movimiento del sombrero”, impulsado por Manzo, no sería silenciado y que su legado seguiría vivo. Subrayó que Carlos Manzo fue un líder que jamás quedará en el olvido y que su voz continuará a través de su trabajo y el respaldo ciudadano.

El nombramiento fue aprobado por amplia mayoría para concluir el periodo 2024-2027, mientras las investigaciones por el asesinato de Manzo continúan abiertas.

Hoy, en medio de una Navidad marcada por la ausencia, el mensaje de Grecia Quiroz se convierte no solo en un testimonio de amor y pérdida, sino también en un recordatorio urgente de la necesidad de paz, justicia y memoria.

