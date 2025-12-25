VIDEO| Corriente de río arrastra a hombre y su caballo en Veracruz

La imprudencia y la fuerza de la naturaleza se combinaron en un impactante suceso en el sur de Veracruz . Un hombre, que vestía un impermeable azul, intentó atravesar una corriente de agua montado en su caballo.

A pesar de que el animal se resistía a entrar al agua, el jinete lo obligó a avanzar, sin imaginar que la potencia del río sería superior a la fuerza de su montura.

El momento quedó registrado en un video grabado por una testigo. En las imágenes se observa cómo, apenas el caballo pisa el agua, ambos son derribados y arrastrados hacia una pendiente por la corriente desbordada, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos.

¡IMPACTANTE! 🌊🐎 Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre y su caballo son arrastrados por la corriente en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.#SanAndrésTuxtla #Veracruz #VideoViral #Inundaciones #NoticiasVeracruz pic.twitter.com/5AxWZgdlOT — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) December 25, 2025

Lluvias intensas desbordan los ríos en Veracruz

El estado de Veracruz se encuentra bajo alerta debido a fuertes lluvias provocadas por una vaguada en el Golfo de México. En regiones como San Andrés Tuxtla y Ángel R. Cabada, los acumulados de agua han alcanzado los 70 mm, lo que genera el desbordamiento de los llamados "ríos de respuesta rápida".

Estos cuerpos de agua son extremadamente peligrosos porque su nivel y velocidad aumentan de forma drástica en muy poco tiempo. Fue precisamente uno de estos incrementos repentinos lo que sorprendió al jinete, transformando un camino habitual en una trampa mortal.

Activan operativo de búsqueda

Desde que se reportó la desaparición, elementos de Protección Civil municipal y diversas corporaciones de rescate iniciaron patrullajes por las orillas de los ríos. La búsqueda se ha extendido por varias horas hacia el sur de Veracruz, siguiendo la trayectoria de la corriente.

Hasta el momento, las labores no han tenido éxito, pero los rescatistas mantienen la vigilancia en arroyos y canales cercanos.

El clima lluvioso ha complicado las tareas, ya que el suelo está resbaladizo y la visibilidad es limitada en las zonas de vegetación espesa.

Pronóstico de hoy jueves 25 de diciembre de 2025. pic.twitter.com/UQVkz0gZDR — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) December 25, 2025

El peligro de subestimar la fuerza del agua

Las autoridades de Veracruz han lanzado una advertencia urgente a todos los habitantes de las zonas rurales y ganaderas. Se pide evitar a toda costa el cruce de ríos, vados o carreteras inundadas, ya sea a pie, en vehículos o, como en este caso, a caballo.

La corriente de un río desbordado puede arrastrar toneladas de peso. El video viral sirve como un doloroso recordatorio de que, una vez que el agua gana tracción, es casi imposible recuperar el equilibrio, poniendo en riesgo la vida de personas y animales.