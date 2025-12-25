"¡Qué feo lo que pasa aquí!"; dos muertos, deja estallido de pirotecnia en Oaxaca

Poco después del mediodía de este jueves 25 de diciembre, se registró una explosión, presuntamente por el mal manejo de pirotecnia que se expendía en una tienda de abarrotes en la localidad de Jalapa del Marqués, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Las autoridades reportaron a dos personas fallecidas, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y apoyar para sofocar el fuego generado por la explosión.

¿Qué ocurrió en Jalapa del Márques, Oaxaca?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) de Oaxaca, se atendió una explosión registrada al interior de una vivienda en la cual se almacenaba pirotecnia, en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, en la que se reportan dos personas fallecidas y una lesionada.

Este incidente se presentó en el domicilio ubicado en la calle Diagonal Oriente con Primera Poniente, donde se realizaban trabajos de soldadura, lo que, de acuerdo con los primeros informes, pudo generar esta situación.

Además, en el sitio había un tanque de gas que provocó una explosión de gran magnitud que sorprendió a los vecinos de la zona.

De manera preliminar, se reportan dos personas fallecidas del sexo masculino, de nombres Fernando T. V., y Fernando T.

Mientras que la persona lesionada fue identificado como Jair L., quien fue trasladado a una clínica de esa municipalidad para recibir atención médica.

Al sitio acudieron corporaciones de auxilio y seguridad federales, estatales y municipales quienes controlaron la emergencia.

La dependencia reiteró su llamado a la ciudadanía para no manipular pirotecnia, evitar su almacenamiento en viviendas y reportar cualquier actividad irregular, con el fin de prevenir accidentes fatales.