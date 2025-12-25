Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Edomex HOY 25 de diciembre: Restricciones y qué autos no circulan el viernes

La Contingencia Ambiental en el Edomex fue activada HOY 25 de diciembre tras registrarse altos niveles de contaminación que encendieron la alerta en plena Navidad. La medida aplica específicamente en el Edomex, en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, donde autoridades detectaron concentraciones elevadas de partículas contaminantes que representan un riesgo para la salud.

Esta Contingencia Ambiental en el Edomex obliga a modificar actividades, reducir emisiones y aplicar restricciones vehiculares a partir de este viernes.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente estatal, la Contingencia Ambiental en el Edomex se activó luego de que estaciones de monitoreo en Almoloya de Juárez y Xonacatlán reportaran niveles elevados de partículas PM2.5, resultado de fogatas, quema de pirotecnia y condiciones atmosféricas adversas durante la noche de Navidad.

¿Dónde aplica la Contingencia Ambiental en Edomex y qué se recomienda a la población?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Edomex fue activada HOY 25 de diciembre y aplica en el Valle de Toluca y en Santiago Tianguistenco.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas si es necesario salir, no quemar llantas ni hacer fogatas y reducir el uso del automóvil.

En esta Contingencia Ambiental, el Edomex también pide suspender eventos masivos y priorizar el cuidado de personas sensibles como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

¿Qué autos no circulan mañana 26 de diciembre por la Contingencia Ambiental en Edomex?

Como parte de la Contingencia Ambiental , el Edomex aplicará restricciones vehiculares este viernes 26 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas.

No circulan los vehículos con holograma 2; los de holograma 1 con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9; y los autos con holograma 0 y 00 con engomado azul y placas terminación 9 y 0.

Esta Contingencia Ambiental en el Edomex también limita la circulación de transporte de carga en horarios específicos.

Quedan exentos vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, personas con discapacidad y taxis, que podrán circular de 5:00 a 10:00 horas para apoyar la movilidad.

Las autoridades del Edomex piden mantenerse atentos a nuevos avisos mientras continúe la Contingencia Ambiental.