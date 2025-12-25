¡Milagro navideño en Edomex! Rescatan a 11 perritos que sufrían maltrato animal en Izcalli; los tenían sin comer y encerrados

¡Con los 'lomitos' no! El paso 24 de diciembre 2025, al menos 11 perritos, de las razas Bulldog Francés y American Bully, fueron rescatados de un inmueble ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Al parecer los perros eran víctimas de maltrato animal , pues fueron encontrados en condiciones de hacinamiento.

Así fue el rescate de los 11 perros Bulldog Francés y American Bully

La Fiscalía del Estado de México confirmó que los perros fueron localizados en un entorno sucio, con poca ventilación, además de que no tenían agua y comida. No se contaba con lugares apropiados para resguardarlos.

Tras el rescate de los perritos , y con la opinión de un médico veterinario, los 11 ejemplares fueron resguardados por la Unidad de Control y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli.

En el lugar también se encontraron dosis de marihuana y una pipa. La Fiscalía del Edomex no dio más detalle sobre los responsables del maltrato a los perros, así como de los propietarios de la droga.

Al concluir el rescate, el lugar fue asegurado para preservar las condiciones en que fue tratado, mientras continúan las investigaciones respecto a este caso.

#Resultados.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx con apoyo de la Unidad de Control y Bienestar Animal de #CuautitlánIzcalli y de la Policía Municipal dieron cumplimiento a una técnica de investigación de cateo en un inmueble localizado en este municipio en donde rescataron a 11… pic.twitter.com/RfHy3nPZkw — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 24, 2025

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Edomex?

¡Atención, mexiquenses! En caso de presenciar actos de crueldad animal o abandono, es importante denunciar la situación, pues estarás salvándole la vida a un lomito o un michi; te compartimos los pasos para levantar una denuncia por maltrato animal.

Primero, contáctate con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem), puedes hacerlo al siguiente número de teléfono:



(722) 21 35456 ext. 1

Puedes hacer la denuncia a través del sitio web

Aquí se pueden reportar casos de animales mal alimentados, deshidratados, con lesiones, viviendo en espacios no adecuados y golpeados.

Recuerda que denunciar el maltrato, es el primer paso para rescatar anímales en peligro, y con ello garantizar que todos los seres vivos tengan la oportunidad de vivir con dignidad, amor y respeto.