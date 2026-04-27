Se lanzó para escapar, pero su camioneta sin frenos en pendiente casi lo termina por aplastar en Oaxaca

Una camioneta cargada con material para la construcción perdió el control en una pendiente al presuntamente quedarse sin frenos y se fue en reversa hasta volcar; en medio de la desesperación, el copiloto intentó descender para ponerse a salvo; sin embargo, casi pierde la vida al ser alcanzado y golpeado por la unidad.

El accidente ocurrió la mañana del 25 de abril en Huajuapan de León, Oaxaca, y quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral por lo delicado de la situación.

¿Cómo ocurrió el accidente en Huajuapan de León?

En el metraje se observa que la camioneta pierde tracción durante el ascenso; al no responder el motor, la unidad comienza a desplazarse en reversa, girando sobre su eje.

El copiloto abre la puerta e intenta descender; sin embargo, es alcanzado por la camioneta en movimiento y queda debajo de la trayectoria del vehículo antes de la volcadura; golpeándolo y aplastándolo por milesimas de segundos.

Por su partes, la unidad termina recostada sobre la vialidad, mientras el material que transportaba queda esparcido en la zona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LE DISPARÓ POR QUERER CRUZAR LA CALLE: GRABAN MOMENTO EN QUE CONDUCTOR DE CAMIONETA BALEA A PIPERO EN CHIMALHUACÁN, EDOMEX

¡MILAGRO EN OAXACA! 😱 Camioneta volcó en pendiente; copiloto casi muere aplastado. 🚛 #ChismososDeLaZonaSur pic.twitter.com/N69DoMybPo — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) April 26, 2026

Accidente en pendiente de Oaxaca; sin investigación oficial

Aunque no hay un dictamen oficial, en el propio video se alcanza a ver lo que pasó; la pendiente es pronunciada, la camioneta iba cargada con tabique y, en cuestión de segundos, la unidad deja de avanzar y empieza a irse hacia atrás sin control.

Ese retroceso termina siendo el punto crítico; el peso le gana a la tracción y la camioneta comienza a girar, justo cuando el copiloto intenta bajarse para ponerse a salvo, pero la maniobra no le da tiempo y queda en la trayectoria del vehículo antes de la volcadura.

Hasta el momento no hay un reporte oficial detallado sobre personas lesionadas o el estado de salud de los involucrados.

En el video se observa que el copiloto logra ponerse de pie después del impacto, lo que ha generado reacciones en redes sociales; sin embargo, no se ha confirmado si recibió atención médica en el lugar ni la gravedad de posibles lesiones.