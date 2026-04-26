Terrible tragedia en Puebla: Muere menor de 5 años tras caer de un tercer piso

La madrugada de este sábado 25 de abril, un menor de 5 años falleció luego de caer desde el tercer piso de un complejo de departamentos en la colonia La Libertad, en la ciudad de Puebla.

El terrible accidente sucedió en el cruce de la 14 Poniente y la 5 Norte, donde se llenó de luces de emergencia, pues el pqueño se encontraba tirado en el piso.

🚨Un menor de edad perdió la vida tras caer desde un tercer piso en la colonia La Libertad, en el cruce de 14 Poniente y 5 Norte.



👮🏻Autoridades acudieron al lugar y la zona fue acordonada para las diligencias correspondientes.#Puebla #Noticias #Entérate pic.twitter.com/ykzNaMc9rC — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 25, 2026

¿Qué le pasó al menor de 5 años en la colonia La Libertad, Puebla?

Todo ocurrió cerca de las 3:00 de la mañana. Según el testimonio de la madre, ella salió del departamento por unos momentos para realizar una compra rápida.

Al parecer, el niño despertó y, al notar que estaba solo, se acercó a la ventana para buscar a su mamá. En ese intento por asomarse, el pequeño perdió el equilibrio y cayó directo hacia el pavimento desde una altura considerable.

Cámaras captan el momento en que menor cayó desde un edificio

Un video de seguridad de la zona confirmó la secuencia de los hechos. En las imágenes se observa primero la caída de algunos objetos y, segundos después, el cuerpo del menor impactando contra el suelo.

El video muestra que, tras el golpe, no hubo movimiento inmediato de personas, lo que sugiere que el niño pasó un tiempo sin auxilio antes de ser descubierto.

Paramédicos llegan a atender a menor en La Libertad, Puebla

Cuando los vecinos finalmente se dieron cuenta de lo sucedido y llamaron al número de emergencias, los paramédicos llegaron para encontrar al niño terriblemente herido.

El reporte médico indicó que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un probable trauma en la columna, lo que provocó la muerte del pequeño.

🚨⚠️ Movilización en La Libertad



Permanece acordonada una unidad de departamentos en 7 Norte y 14 Poniente, en Puebla.



❗ Reportan que un menor de unos 5 años cayó desde un tercer piso.#Puebla #Seguridad #ÚltimaHora pic.twitter.com/8GwDPB8IFM — AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) April 25, 2026

Movilización policial y peritajes en el edificio de donde cayó el menor

Elementos de seguridad municipal acordonaron la zona del edificio en la 14 Poniente. Mientras el equipo de servicios periciales realizaba el levantamiento de indicios para descartar cualquier otra línea de investigación, el ambiente en la colonia era de total consternación.

El edificio se mantuvo bajo custodia mientras se realizaban las diligencias correspondientes para confirmar que se trató de un accidente.

El peligro de las ventanas sin protección

Este lamentable suceso expone el riesgo que corren los menores de edad al encontrarse sin supervisión de un adulto, pues aunque fue solo un momento, el pequeñito fallecido en Puebla murió tras no encontrar a nadie en su hogar.