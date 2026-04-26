Terrible tragedia en Puebla: Muere menor de 5 años tras caer de un tercer piso
Un menor de apenas 5 años perdió la vida en Puebla tras caer desde la ventana de su departamento, ubicado en un tercer piso, mientras se encontraba solo.
La madrugada de este sábado 25 de abril, un menor de 5 años falleció luego de caer desde el tercer piso de un complejo de departamentos en la colonia La Libertad, en la ciudad de Puebla.
El terrible accidente sucedió en el cruce de la 14 Poniente y la 5 Norte, donde se llenó de luces de emergencia, pues el pqueño se encontraba tirado en el piso.
🚨Un menor de edad perdió la vida tras caer desde un tercer piso en la colonia La Libertad, en el cruce de 14 Poniente y 5 Norte.— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 25, 2026
👮🏻Autoridades acudieron al lugar y la zona fue acordonada para las diligencias correspondientes.#Puebla #Noticias #Entérate pic.twitter.com/ykzNaMc9rC
¿Qué le pasó al menor de 5 años en la colonia La Libertad, Puebla?
Todo ocurrió cerca de las 3:00 de la mañana. Según el testimonio de la madre, ella salió del departamento por unos momentos para realizar una compra rápida.
Al parecer, el niño despertó y, al notar que estaba solo, se acercó a la ventana para buscar a su mamá. En ese intento por asomarse, el pequeño perdió el equilibrio y cayó directo hacia el pavimento desde una altura considerable.
Cámaras captan el momento en que menor cayó desde un edificio
Un video de seguridad de la zona confirmó la secuencia de los hechos. En las imágenes se observa primero la caída de algunos objetos y, segundos después, el cuerpo del menor impactando contra el suelo.
El video muestra que, tras el golpe, no hubo movimiento inmediato de personas, lo que sugiere que el niño pasó un tiempo sin auxilio antes de ser descubierto.
Paramédicos llegan a atender a menor en La Libertad, Puebla
Cuando los vecinos finalmente se dieron cuenta de lo sucedido y llamaron al número de emergencias, los paramédicos llegaron para encontrar al niño terriblemente herido.
El reporte médico indicó que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un probable trauma en la columna, lo que provocó la muerte del pequeño.
🚨⚠️ Movilización en La Libertad— AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) April 25, 2026
Permanece acordonada una unidad de departamentos en 7 Norte y 14 Poniente, en Puebla.
❗ Reportan que un menor de unos 5 años cayó desde un tercer piso.#Puebla #Seguridad #ÚltimaHora pic.twitter.com/8GwDPB8IFM
Movilización policial y peritajes en el edificio de donde cayó el menor
Elementos de seguridad municipal acordonaron la zona del edificio en la 14 Poniente. Mientras el equipo de servicios periciales realizaba el levantamiento de indicios para descartar cualquier otra línea de investigación, el ambiente en la colonia era de total consternación.
El edificio se mantuvo bajo custodia mientras se realizaban las diligencias correspondientes para confirmar que se trató de un accidente.
El peligro de las ventanas sin protección
Este lamentable suceso expone el riesgo que corren los menores de edad al encontrarse sin supervisión de un adulto, pues aunque fue solo un momento, el pequeñito fallecido en Puebla murió tras no encontrar a nadie en su hogar.