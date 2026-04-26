¡Tragedia en Tlaxcala! Se descarrila tren de carga en Apizaco; esto se sabe

En las primeras horas de este domingo 26 de abril 2026, se registró el descarrilamiento de un tren de carga en la colonia Morelos, entre Apizaco y Yauhquemehcan, en Tlaxcala.

Por el momento, la zona del accidente permanecerá cerrada por al menos dos días; se recomienda tomar precauciones.

Sin heridos ni riegos de fuga en Tlaxcala: Gobernadora confirma saldo blanco

La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, informó que no hay personas lesionadas tras el descarrilamiento. Además no existen fugas que presenten riesgos para las y los habitantes de la zona.

"Desde el primer momento activamos los protocolos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes ya atienden la situación", explicó la funcionaria a través de una publicación en redes sociales.

Por otro lado, reafirmó que las zonas Apizaco y Yauhquemehcan, lugar donde ocurrió el descarrilamiento del tren de carga, se mantendrá cerrada por los próximos dos días.

Se le pide a las y los ciudadanos evitar la zona y mantenerse informados en los canales oficiales.

Esta madrugada se registró el descarrilamiento de un tren de carga entre Apizaco y Yauhquemehcan.



Les informamos que no hay personas lesionadas ni fugas que representen riesgo para la población. Desde el primer momento activamos los protocolos con autoridades de los tres órdenes… — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) April 26, 2026

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del tren en Tlaxcala?

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el cómo ocurrió del descarrilamiento del tren en Tlaxcala; sin embargo, se dice que la unidad contaba con al menos seis contenedores en los que supuestamente había materia inflamable.