¡Tragedia en Tlaxcala! Se descarrila tren de carga en Apizaco; esto se sabe
El descarrilamiento del tren en Tlaxcala provocará el cierre en Apizaco y Yauhquemehcan por al menos dos días; se pide a los ciudadanos tomar precauciones.
En las primeras horas de este domingo 26 de abril 2026, se registró el descarrilamiento de un tren de carga en la colonia Morelos, entre Apizaco y Yauhquemehcan, en Tlaxcala.
Por el momento, la zona del accidente permanecerá cerrada por al menos dos días; se recomienda tomar precauciones.
Sin heridos ni riegos de fuga en Tlaxcala: Gobernadora confirma saldo blanco
La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, informó que no hay personas lesionadas tras el descarrilamiento. Además no existen fugas que presenten riesgos para las y los habitantes de la zona.
"Desde el primer momento activamos los protocolos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes ya atienden la situación", explicó la funcionaria a través de una publicación en redes sociales.
Por otro lado, reafirmó que las zonas Apizaco y Yauhquemehcan, lugar donde ocurrió el descarrilamiento del tren de carga, se mantendrá cerrada por los próximos dos días.
Se le pide a las y los ciudadanos evitar la zona y mantenerse informados en los canales oficiales.
Esta madrugada se registró el descarrilamiento de un tren de carga entre Apizaco y Yauhquemehcan.— Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) April 26, 2026
Les informamos que no hay personas lesionadas ni fugas que representen riesgo para la población. Desde el primer momento activamos los protocolos con autoridades de los tres órdenes…
¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del tren en Tlaxcala?
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el cómo ocurrió del descarrilamiento del tren en Tlaxcala; sin embargo, se dice que la unidad contaba con al menos seis contenedores en los que supuestamente había materia inflamable.