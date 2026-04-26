Madres Buscadoras de Jalisco hallan bolsas con restos humanos, ropa y una credencial de estudiante en El Salto, Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco dio a conocer los resultados de su búsqueda el pasado sábado 25 de abril en la colonia Las Pintitas, municipio de El Salto. En el predio baldío encontraron restos humanos, prendas de ropa y la credencial de estudiante de una mujer presuntamente desaparecida en el 2023.

Localizó, ropa de hombre, mujer y una credencial del Tecnológico Nacional de México a nombre de Karla Janet González Martínez, reportada como desaparecida desde noviembre de 2023. Hasta la media noche las autoridades de Jalisco y el Santo se negaban a acudir. pic.twitter.com/Jdx5RVDuIq — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) April 26, 2026

Madres Buscadoras de Jalisco hallan cinco cráneos en El Salto

Al remover la tierra, las buscadoras confirmaron que no se trataba de una sola víctima. De manera preliminar, se contabilizaron al menos cinco cráneos. De acuerdo al colectivo, los restos presentan señales que sugieren que llevan bastante tiempo enterrados, mientras que otros aún conservan tejido, lo que indica que fueron abandonados en fechas recientes.

La información sugeriría que el sitio ha sido utilizado de forma recurrente como zona de depósito.

Colectivo de búsqueda encuentra credencial de estudiante en Jalisco

Entre las pertenencias localizadas junto a los restos, el hallazgo de una credencial del Tecnológico Nacional de México encendió las alertas. El documento pertenece a Karla Janet González Martínez, una joven cuya ficha de búsqueda se habría emitido en noviembre de 2023.

Aunque la Fiscalía de Jalisco deberá realizar las pruebas de ADN correspondientes para confirmar si los restos pertenecen a la estudiante, este objeto es la primera pista sólida que su familia recibe en casi tres años de incertidumbre.

Ropa de hombre y mujer entre las pertenencias personales halladas en Jalisco

El barranco no solo guardaba restos óseos; también había diversas prendas de vestir. El colectivo localizó ropa tanto masculina como femenina que quedó esparcida entre la tierra. Las Madres Buscadoras han comenzado a difundir imágenes de estas pertenencias con la esperanza de que otras familias reconozcan un pantalón, una playera o algún detalle que les ayude a identificar a sus seres queridos.

"Detrás de cada prenda hay una historia", recordaron las buscadoras mientras esperaban a las autoridades.

Protocolos de exhumación en Las Pintitas

Tras el aviso del hallazgo, el lugar quedó bajo resguardo en espera de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se espera que en las próximas horas se realice el procesamiento formal para determinar el número exacto de víctimas y trasladar los restos a la morgue, donde se iniciará el largo proceso de identificación.

El llamado de las Madres Buscadoras a no quedarse con la información

Para el colectivo, cada hallazgo es una mezcla de tristeza y alivio. Reiteraron que su labor en campo no se detendrá a pesar de las condiciones del terreno o el peligro. Pidieron a la ciudadanía que, si tienen información sobre posibles fosas o reconocen las prendas publicadas en sus redes sociales, se acerquen de manera anónima.