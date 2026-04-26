“Es un ecocidio": Protestan contra la construcción del Cablebús en Puebla

La ciudad de Puebla vivió un domingo de marchas este 26 de abril de 2026. Desde la tarde, distintos grupos comenzaron a reunirse en puntos clave del Centro Histórico, provocando cierres viales, esto para mostrar su inconformidad tras el anuncio de la construcción del Cablebús.

Uno de los principales focos de concentración fue la avenida 5 Poniente y la calle 3 Sur, donde ciudadanos, ambientalistas y colectivos iniciaron una movilización contra el proyecto del Cablebús. Más tarde, el contingente avanzó hasta el Zócalo de Puebla.

Entre las vialidades más afectadas estuvieron la avenida Juárez, Reforma, 5 Poniente y 2 Norte, que permanecieron prácticamente intransitables durante varias horas. Además, la Recta a Cholula registró cierre total en uno de sus tramos, mientras que las laterales se mantuvieron parcialmente abiertas.

El sistema de transporte público también sufrió ajustes. Unidades de RUTA aplicaron desvíos, obligando a usuarios a caminar largas distancias para llegar a sus destinos.

#AlMomento 🔴 Manifestantes llegan Zócalo de Puebla, donde reiteran su RECHAZO al proyecto del Cablebús. Hacen un llamado al gobernador Alejandro Armenta para replantear la obra, al advertir que podría provocar afectaciones irreversibles al medio ambiente y poner en riesgo el… pic.twitter.com/gCqbb1CN0h — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) April 26, 2026

¿Por qué protestan contra el Cablebús en Puebla?

El rechazo al Cablebús fue uno de los principales motores de la jornada. Integrantes del Frente Cívico, vecinos y colectivos acusan que la obra podría representar un daño ambiental irreversible.

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como: “¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a la Tierra en la cara de la gente!”, dejando claro su desacuerdo con el proyecto impulsado por el gobernador Alejandro Armenta.

Los inconformes consideran que la construcción del sistema de transporte podría afectar el equilibrio ecológico de la región y denuncian falta de transparencia en los estudios técnicos.

También cuestionan el costo de la obra, que supera los 6 mil millones de pesos, señalando que existen otras prioridades más urgentes en zonas con rezago social.

Contexto: dudas sobre el proyecto del Cablebús

El proyecto del Cablebús ya venía generando polémica desde días previos. El pasado 16 de abril, el gobierno estatal presentó supuestos estudios técnicos sin el respaldo de universidades o instituciones reconocidas.

Críticos como el diputado Rafael Micalco señalaron que la información era de dudosa procedencia. A esto se suma el alto costo del proyecto: una inversión de 6 mil 965 millones de pesos y un gasto anual de operación de 105 millones.

De acuerdo con estimaciones, incluso con su máxima capacidad, el sistema tardaría siglos en recuperar la inversión, lo que ha intensificado las críticas y el rechazo social.

Tres marchas simultáneas desatan caos en Puebla

El tránsito se complicó aún más por la coincidencia de tres movilizaciones en el mismo día y zona. Además de la marcha en contra de la construcción del Cablebús, se vivieron otras protestas, generando más caos en la ciudad. Por un lado, sindicatos y organizaciones laborales adelantaron su marcha por el Día del Trabajo. Su recorrido partió de avenida Juárez, avanzó por la 13 Sur y concluyó en el Zócalo. Entre sus demandas destacaron la jornada laboral de 40 horas, mejoras en servicios de salud y el alto al acoso laboral.

En paralelo, familiares y amigos de Danna Xcaret y Mario Humberto, dos adolescentes desaparecidos desde el 19 de marzo, marcharon desde Paseo Bravo. Exigieron a la Fiscalía acelerar las investigaciones, especialmente el análisis de cámaras de videovigilancia.

Este caso generó preocupación por la posible participación de redes delictivas, luego de que los menores dejaran un mensaje en el que señalaban que regresarían “con mucho dinero”.

Un domingo marcado por la inconformidad de la gente ante la gestión de Alejandro Armenta.