¡Escándalo en Morelos! Detienen a alcalde morenista de Tlalnepantla por presunto abuso de un menor

La noche de este sábado 25 de abril, las autoridades arrestaron a Jorge Armando "N", alcalde municipal de Tlalnepantla, Morelos.

La detención habría sido en la carretera Yautepec-Tlayacapan y fue debido a delitos sexuales contra una menor de edad.

Capturan a alcalde de Tlalnepantla, Morelos

La detención ocurrió alrededor del kilómetro 10 de la carretera que conecta el municipio de Yautepec con Tlayacapan, específicamente a la altura del puente Pantitlán. Según los primeros informes, policías municipales realizaron la intervención inmediata tras encontrar al funcionario con un menor de edad.

La gravedad del hallazgo provocó que el alcalde fuera trasladado bajo un fuerte operativo a la comandancia conocida como la Torre XXI, evitando cualquier intento de mediación por su cargo.

Fiscalía de Morelos confirma la detención del funcionario morenista

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que Jorge Armando “N” fue entregado a la Fiscalía de la Región Oriente, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

¿Quién es Jorge Armando "N", el alcalde de Tlalnepantla arrestado?

Jorge Armando “N” llegó al puesto de alcalde municipal para el periodo 2025-2027 bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES). Sin embargo, en meses recientes había anunciado su cambio a Morena, alineándose con los proyectos de la llamada Cuarta Transformación en el estado.

Ahora, su carrera política está en pausa, pues el proceso judicial por un delito contra un menor de edad es una falta muy grave para un servidor público.

¿Quién se quedará a cargo de Tlalnepantla mientras el alcalde está detenido?

Debido a que el cargo de presidente municipal no puede quedar vacío, se espera que el cabildo de Tlalnepantla tenga una sesión el próximo lunes 27 de abril para determinar quién se quedará en el lugar del edil.

¿Qué sigue para el funcionario detenido?

Si el juez determina la prisión preventiva, Jorge Armando “N” enfrentaría su proceso tras las rejas, lo que activaría automáticamente su destitución. Por ahora, la Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles específicos para proteger la identidad y la integridad del menor involucrado.

Por ahora, la población de Tlalnepantla sigue a la espera de una postura por parte del ayuntamiento gobernante, la cual no ha llegado tras horas de la detención del edil.