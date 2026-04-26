Tren Suburbano al AIFA: estas son las conexiones con el Metro CDMX, costos y horarios
Inicia operaciones el Tren Suburbano Lechería-AIFA con traslados más rápidos y varias conexiones con Metro y Metrobús CDMX. Consulta aquí los costos.
¡En menos de 40 minutos! Con la reciente inauguración de la línea 2 del Tren Suburbano que conecta con la Ciudad de México (CDMX) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), te compartimos los horarios, la ruta y las estaciones que conforman este sistema ferroviario.
¿Cuánto durará el tiempo de traslado del Tren Suburbano al AIFA?
El Tren Suburbano, ahora conocido como Tren Felipe Ángeles, inauguró su ramal Lechería-AIFA este domingo 26 de abril, con el propósito de ofrecer nuevas alternativas de movilidad entre la capital del país y el Estado de México (Edomex).
El recorrido completo desde Buenavista hasta la terminal área contempla un tiempo de traslado de 40 a 45 minutos, con trenes cada 10 a 15 minutos. A continuación, te decimos las estaciones completas:
- Buenavista
- Fortuna
- Tlalnepantla
- San Rafael
- Lechería
- Cueyamil
- La Loma
- Teyahualco
- Prado Sur
- Cajiga
- Xaltocán
- AIFA
Entérate de toda la información oficial del #TrenSuburbano, da click aquí: https://t.co/bEgMGVqCJ5 pic.twitter.com/9bCTHLf4FC— Tren Suburbano (@Suburbanos) April 23, 2026
Costos y horarios de operación del Tren Suburbano al AIFA
De acuerdo con autoridades, durante el primer mes de operaciones, la tarifa desde Buenavista será de solo 45 pesos, como parte de una promoción por el inicio de operaciones.
Para trayectos intermedios, el costo será desde 11.50 pesos. Posteriormente, las tarifas podrían ajustarse.
Horarios de operación:
- Lunes a viernes: 5:00 a 00:30 horas
- Sábados: desde las 6:00 horas
- Domingos: desde las 7:00 horas
Conexiones con transporte público en CDMX y Edomex
Ante los problemas de movilidad que enfrenta la Ciudad de México y la necesidad de transportar a miles de personas que diariamente se trasladan desde el Estado de México para llegar puntualmente a sus trabajos, la nueva ruta del Tren Suburbano busca atender esta demanda, con una capacidad estimada de 80 mil pasajeros diarios.
Por ello, los usuarios podrán realizar distintas conexiones con este sistema ferroviario y con diversos medios de transporte de la capital, entre ellos:
- Línea B del Metro CDMX
- Línea 6 estación Ferrería/Arena Ciudad de México
- Metrobús Líneas 1, 3 y 4
- Sistema Ecobici
- CETRAM con rutas de transporte público
Si vas al @aifaaero, el Metro te conecta al @TrenAIFA desde las Líneas B y 6.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 26, 2026
🚄Línea B- estación Buenavista
🚄Línea 6- estación Ferrería/Arena Ciudad de México
En Buenavista, ubica los torniquetes color amarillo e ingresa con tu Tarjeta de #MovilidadIntegrada.… pic.twitter.com/hOUl15YZAi
Mientras que en el Estado de México habrá conexión con:
- Mexibús
- Rutas de transporte público a Lechería y Tlanepantla
El proyecto contempla una estructura de 23.7 kilómetros que se desprende del ramal Lechería y llegará hasta el aeropuerto ubicado en el municipio de Zumpango, una zona históricamente de difícil acceso y traslado.