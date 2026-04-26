Tren Suburbano al AIFA: estas son las conexiones con el Metro CDMX, costos y horarios

¡En menos de 40 minutos! Con la reciente inauguración de la línea 2 del Tren Suburbano que conecta con la Ciudad de México (CDMX) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), te compartimos los horarios, la ruta y las estaciones que conforman este sistema ferroviario.

¿Cuánto durará el tiempo de traslado del Tren Suburbano al AIFA?

El Tren Suburbano, ahora conocido como Tren Felipe Ángeles, inauguró su ramal Lechería-AIFA este domingo 26 de abril, con el propósito de ofrecer nuevas alternativas de movilidad entre la capital del país y el Estado de México (Edomex).

El recorrido completo desde Buenavista hasta la terminal área contempla un tiempo de traslado de 40 a 45 minutos, con trenes cada 10 a 15 minutos. A continuación, te decimos las estaciones completas:



Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prado Sur

Cajiga

Xaltocán

AIFA

Entérate de toda la información oficial del #TrenSuburbano, da click aquí: https://t.co/bEgMGVqCJ5 pic.twitter.com/9bCTHLf4FC — Tren Suburbano (@Suburbanos) April 23, 2026

Costos y horarios de operación del Tren Suburbano al AIFA

De acuerdo con autoridades, durante el primer mes de operaciones, la tarifa desde Buenavista será de solo 45 pesos , como parte de una promoción por el inicio de operaciones.

Para trayectos intermedios, e l costo será desde 11.50 pesos. Posteriormente, las tarifas podrían ajustarse.

Horarios de operación:



Lunes a viernes: 5:00 a 00:30 horas

Sábados: desde las 6:00 horas

Domingos: desde las 7:00 horas

Conexiones con transporte público en CDMX y Edomex

Ante los problemas de movilidad que enfrenta la Ciudad de México y la necesidad de transportar a miles de personas que diariamente se trasladan desde el Estado de México para llegar puntualmente a sus trabajos, la nueva ruta del Tren Suburbano busca atender esta demanda, con una capacidad estimada de 80 mil pasajeros diarios.

Por ello, los usuarios podrán realizar distintas conexiones con este sistema ferroviario y con diversos medios de transporte de la capital, entre ellos:



Línea B del Metro CDMX

Línea 6 estación Ferrería/Arena Ciudad de México

Metrobús Líneas 1, 3 y 4

Sistema Ecobici

CETRAM con rutas de transporte público

Si vas al @aifaaero, el Metro te conecta al @TrenAIFA desde las Líneas B y 6.



🚄Línea B- estación Buenavista

🚄Línea 6- estación Ferrería/Arena Ciudad de México



En Buenavista, ubica los torniquetes color amarillo e ingresa con tu Tarjeta de #MovilidadIntegrada.… pic.twitter.com/hOUl15YZAi — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 26, 2026

Mientras que en el Estado de México habrá conexión con:



Mexibús

Rutas de transporte público a Lechería y Tlanepantla

El proyecto contempla una estructura de 23.7 kilómetros que se desprende del ramal Lechería y llegará hasta el aeropuerto ubicado en el municipio de Zumpango, una zona históricamente de difícil acceso y traslado.