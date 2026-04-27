Desalojan a más 100 personas tras incendio en Ecatepec, Edomex

Se registró incendio en una carpintería en la colonia Jardines de Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México, esto provocó que se desalojaran a más de 100 personas.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Francisco Villa, donde las llamas comenzaron a expandirse rápidamente, generando temor entre los vecinos por el riesgo de que el fuego alcanzara casas cercanas.

De acuerdo con reportes de autoridades, el lugar operaba como una carpintería con materiales altamente inflamables, lo que hizo que el incendio creciera en cuestión de minutos.

¿Por qué evacuaron a los vecinos de Jardines de Xalostoc?

La evacuación fue una medida preventiva clave. Debido a la intensidad del fuego y la cercanía con viviendas, Protección Civil decidió desalojar a decenas de familias para evitar tragedias.

El fuego amenazaba con extenderse, ya que la carpintería tenía una superficie aproximada de 200 metros cuadrados y almacenaba madera y otros insumos que facilitaron la propagación de las llamas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el susto entre los habitantes fue evidente.

Habitantes de la zona contaron que todo ocurrió en cuestión de segundos. Erika Gamboa, vecina del lugar, describió el momento en que se percataron del incendio: “Pues nosotros veníamos llegando, solamente en la esquina… se vio el fuego y un poco de humo. Rápidamente salieron varios vecinos para intentar apagarlo, pero no pudimos… era demasiado”.

También señaló que, aunque los servicios de emergencia llegaron, enfrentaron complicaciones para acceder al sitio: “Sí tuvimos respuesta rápida de los bomberos, solamente que tenemos un problema en las calles… hay unos tubos que bloquean el paso, entonces tardan más porque tienen que buscar la entrada”.

¡Desalojo masivo por incendio en #Ecatepec! 🔥🚨



Más de 100 personas de la colonia Jardines de #Xalostoc fueron evacuadas tras el incendio en una carpintería de la calle Francisco Villa.



Bomberos de la localidad lograron sofocar las llamas en el inmueble de 200 m².



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Bomberos controlan el fuego en carpintería clandestina en el Ecatepec

Elementos del cuerpo de bomberos de Ecatepec arribaron al lugar y trabajaron intensamente para sofocar las llamas, utilizando chorros de agua y maniobras de enfriamiento.

Juan Jesús Clara, de Protección Civil municipal, explicó: “Tuvimos un alertamiento por C4… era un incendio de una fábrica clandestina de maderas y carpintería… ahorita estamos llevando a cabo trabajos de enfriamiento y remoción de materiales”. Tras varias horas de labores, el incendio fue controlado y el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio en Ecatepec?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el fuego. Sin embargo, el lugar fue suspendido mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El hecho de que operara como un espacio aparentemente clandestino podría ser un factor clave para determinar responsabilidades.