Se van en abril: últimos días para tramitar la licencia de conducir Edomex en unidades móviles
Últimos días de abril para tramitar la licencia de conducir Edomex 2026; revisa las ubicaciones y fechas de las unidades móviles antes de que cambien de sede.
Quedan pocos días para tramitar la licencia de conducir en Edomex en las unidades móviles activas; la caravana sigue en distintos municipios, pero varias sedes cambiarán o dejarán de operar en breve.
Las sedes no son fijas y comenzarán a retirarse en los próximos días, por lo que es clave revisar fechas y direcciones exactas antes de salir. Aquí te dejamos el listado completo para que llegues a tiempo y evites vueltas innecesarias.
Unidades móviles para licencia de conducir en el Edomex (27 abril – 2 mayo)
Si planeas tramitar tu plástico para conducir en el Estado de México, aquí tienes todas las unidades móviles confirmadas, con direcciones exactas y fechas claras para ubicar la más cercana sin perder tiempo.
27 de abril
- Chalco – Mz. 018, Col. San Sebastián, C.P. 56600
- Cuautitlán Izcalli – Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (Outlets Punta Norte)
- Nezahualcóyotl – Av. Gral. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza (Estadio Neza 86)
- Chimalhuacán – Av. Cozamaloc s/n, Col. Villa Xochitenco (Deportivo El Pípila)
- Polotitlán – Portal Hidalgo 7, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Jaltenco – Av. Vicente Guerrero s/n, Col. San Andrés (frente al Palacio Municipal)
28 de abril
- Chimalhuacán –Av. Independencia Mz. 9, Lt. 11, Col. Corte San Pablo
- Av. Nezahualcóyotl, Col. Santa María Nativitas (Plaza Chimalhuacán)
- Zacazonapan – Mz. 047 s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Teotihuacán – Juárez s/n, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Capulhuac – Plaza Hombres Ilustres 13, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Jaltenco – Av. Vicente Guerrero s/n, Col. San Andrés
- Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl – Estadio Neza 86
- Polotitlán – Portal Hidalgo 7, Col. Centro
29 de abril
- Teotihuacán – Juárez s/n, Col. Centro
- Capulhuac – Plaza Hombres Ilustres 13, Col. Centro
- Ecatepec – Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Sagitario 3 (entre Cerro del Encinal y del Sombrero)
- Almoloya de Juárez – José María Morelos s/n, Col. Centro
- Zacazonapan – Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Toluca – Calle Osa Mayor s/n, San Pablo Autopan (frente a primaria Mesoamericana)
- Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte
- Cuautitlán – Venustiano Carranza 1, Col. El Infiernillo (Plaza Cuautitlán)
- Chalco – Carretera Chalco–San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo
- Jaltenco – Av. Vicente Guerrero s/n
30 de abril
- Soyaniquilpan – Miguel Hidalgo 1-3, Col. Centro
- Almoloya de Juárez – Col. Centro
- Teotihuacán – Juárez s/n, Col. Centro
- Capulhuac – Plaza Hombres Ilustres 13, Col. Centro
- Cuautitlán – Plaza Cuautitlán
- Tultitlán – Isidro Fabela 72-A, Barrio Nativitas (clínica)
- Cuautitlán Izcalli – Outlets Punta Norte
- Chalco – San Gregorio Cuautzingo
- Jaltenco – Av. Vicente Guerrero s/n
2 de mayo
- Teotihuacán – Juárez s/n, Col. Centro
TAMBIIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡QUE NO SE TE PASE! ESTOS SON LOS AUTOS OBLIGADOS A LA VERIFICACIÓN EN EDOMEX DURANTE ABRIL DE 2026
¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en el Edomex este 2026?
Si vas a tramitar tu licencia para conducir en los módulos móviles del Edomex en abril de 2026, estos son los costos actualizados por un año. Lleva el pago listo: sin comprobante no hay trámite.
Costos de licencia en Edomex 2026 (unidades móviles)
- Tipo A (automovilista): 777 pesos
- Tipo C (motociclista): 777 pesos
- Tipo E (chofer particular): 1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B (menores): 777 pesos
- Permiso provisional tipo A (menores): 3,694 pesos
- Duplicado de licencia: 525 pesos
¿Qué debes llevar para no perder el trámite?
El pago debe hacerse antes de acudir a la unidad móvil; si no presentas el comprobante, no podrás completar el trámite, aunque tengas todos los documentos.
¿Qué requisitos piden para la licencia en unidades móviles Edomex?
Para que puedas tramitar tu licencia en unidades móviles del Edomex, debes presentar documentos vigentes y completos; en trámites nuevos también se aplica examen y validaciones adicionales.
Requisitos para licencia Edomex
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula, cartilla o licencia vigente Edomex)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Aprobar examen de conocimientos (solo primera vez)
- Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (gratuito)
- Comprobante de pago de derechos o pago en módulo
Para renovación
- Licencia anterior del Estado de México
- CURP
- Identificación oficial
- Certificado del DIF
- Comprobante de pago