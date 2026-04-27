En mayo cambia la verificación en CDMX y Edomex: estos autos deberán cumplir los requisitos

Si tienes auto en la CDMX o el Edomex, esto te interesa: tras la reciente Contingencia Ambiental y la aplicación del Hoy No Circula por altos niveles de contaminación, en mayo continúa la verificación vehicular 2026 que deberán cumplir tanto los vehículos con engomado verde (terminación 1 y 2), que están en su último mes, como los de engomado azul (9 y 0), que inician periodo; no hacerlo a tiempo puede generar multas y restricciones.

El programa de verificación aplica durante el primer semestre del año, de enero a junio, y es obligatorio para autos de combustión interna registrados en la Ciudad de México y el Edomex, así como para unidades de otras entidades que decidan verificar en la capital; su objetivo es controlar emisiones contaminantes y reducir el impacto en la calidad del aire; evitando así una Contigencia Ambiental y un Doble Hoy No Circula.

Verificación CDMX y Edomex: ¿Qué autos deben acudir al verificentro?

Durante este mes hay dos grupos activos, lo que aumenta la demanda en verificentros:



Engomado verde (terminación 1 y 2) → abril y mayo (última oportunidad)

Engomado azul (terminación 9 y 0) → mayo y junio (inicio de periodo)

Esto significa que, mientras unos están por cerrar su plazo, otros apenas comienzan; revisar tu caso a tiempo evita contratiempos.

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Calendario de verificación vehicular en CDMX|Sedema

¿Qué pasa si no verificas a tiempo?

No cumplir dentro del periodo asignado puede traer consecuencias inmediatas; además de una multa que puede superar los 3 mil pesos, el vehículo queda sujeto a restricciones de circulación, incluyendo limitaciones del programa Hoy No Circula.

También deberás pagar verificación extemporánea antes de poder regularizar el trámite, lo que implica más tiempo y gasto.

Requisitos clave antes de acudir a la verificación en CDMX y Edomex

Antes de presentarte en un verificentro o agendar cita, es importante que tu vehículo esté al corriente en:



Tenencia

Infracciones de tránsito

Sanciones ambientales o fotocívicas

Si existe algún adeudo, el sistema puede impedir que completes el proceso.

¿Cómo funciona el calendario 2026?

El calendario se organiza por color de engomado y último dígito de placa:



Amarillo (5 y 6): enero-febrero

Rosa (7 y 8): febrero-marzo

Rojo (3 y 4): marzo-abril

Verde (1 y 2): abril-mayo

Azul (9 y 0): mayo-junio

Este esquema distribuye la carga de verificaciones y permite mantener control sobre emisiones durante todo el semestre.

Costos y lo que debes considerar

Las tarifas se mantienen sin cambios y dependen del holograma obtenido; en el Estado de México van desde poco más de 400 pesos hasta cerca de mil 200 pesos para holograma doble cero; sin embargo, no cumplir en tiempo puede elevar el gasto por sanciones.