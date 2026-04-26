¡Justicia para Wendy! Cae Pedro Jared “N”, enfermero que intentó asesinar a su pareja en Ecatepec, Edomex

La Fiscalía del Estado de México (Edomex) y la Marina confirmaron la detención de Pedro Jared "N" , el enfermero de 23 años que intentó asesinar a su pareja, Wendy "N" el pasado 10 de marzo en Ecatepec.

La captura habría sucedido en el municipio de Atlacomulco, en una tienda de abarrotes.

Elementos de #FiscalíaEdoméx detuvieron a Pedro "N", investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental identificada como W.R., de profesión enfermera, a quien agredió con arma punzocortante.



Actos de investigación de la… pic.twitter.com/vTPLu7uwJH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 26, 2026

Así capturaron a Pedro Jared, agresor de Wendy

Tras el ataque, Pedro Jared no regresó a su casa ni a su trabajo. Para burlar a las autoridades, el agresor se internó en un Centro de Rehabilitación o "Anexo" en el municipio de Atlacomulco.

Según las investigaciones, utilizó este lugar como una fachada para esconderse bajo el supuesto de tratar una adicción, cuando en realidad buscaba que los agentes le perdieran el rastro. No obstante, el trabajo de inteligencia permitió ubicarlo dentro de las instalaciones de un grupo de AA.

El brutal ataque de Pedro Jared a Wendy en Ecatepec

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 10 de marzo. Pedro Jared atacó a Wendy, también enfermera de profesión, con una navaja.

El sujeto le provocó heridas en el rostro, el cuello, el abdomen y llegó a perforarle un pulmón. La gravedad de las lesiones fue tal que la joven de 21 años cayó en un coma temporal.

Afortunadamente, Wendy sobrevivió a la agresión y su testimonio ha sido clave para el caso.

Detienen a familiares de Pedro Jared "N" por el caso de Wendy

En un operativo simultáneo en el fraccionamiento La Guadalupana, fueron detenidos cuatro familiares de Pedro Jared: Gerardo, Isabel, Samanta y un menor de 17 años de nombre Ulises.

Se les acusa de complicidad, pues presuntamente ayudaron al joven a ocultarse y evitar su captura inicial. Todos fueron presentados ante la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS) para determinar su responsabilidad legal.

¿A dónde llevaron a Pedro Jared "N" tras ser detenido?

Tras ser sacado arrestado el pasado sábado 25 de abril, Pedro Jared fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde quedó a disposición de un juez bajo el cargo de feminicidio en grado de tentativa.

Ahí esperará su proceso legal, mientras la Fiscalía presenta las pruebas de la saña con la que actuó contra su pareja, quien casi pierde la vida.