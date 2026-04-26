Retenidos por llegar tarde a evento en Hidalgo; le piden 250 mil pesos a Fandango Musical para liberarlos

Integrantes del grupo Fandango Musical fueron retenidos por pobladores en la comunidad de Aquetzpalco, en el municipio de Huautla de Jiménez, Hidalgo, luego de llegar tarde a un evento para el que habían sido contratados.

De acuerdo con lo relatado por la propia agrupación en una transmisión en vivo, el retraso no fue intencional. Explicaron que quedaron varados durante horas por un accidente en la carretera México-Tuxpan, específicamente en el tramo de Huauchinango, Puebla.

“Estuvimos parados desde las 13:00 hasta las 20:00 horas… por ese motivo no pudimos llegar en nuestro horario”, señalaron durante el video.

A pesar del contratiempo, aseguraron que sí acudieron al lugar para cumplir con el compromiso, incluso ofreciendo tocar sin cobrar.

“Nos tienen retenidos”: integrantes de Fandango Musical piden ayuda urgente

La situación escaló durante la madrugada del domingo 26 de abril, cuando habitantes de la comunidad decidieron retener a los músicos bajo el argumento de “usos y costumbres”.

En el mismo en vivo, los integrantes describieron el momento que atraviesan: “Estamos vivos, pero tenemos un detalle que no se puede solucionar… nos tienen retenidos en esta localidad por una suma demasiado alta”.

Según denunciaron, los pobladores exigen una cantidad que aseguran no corresponde ni al contrato original ni a sus posibilidades: “Nos están pidiendo 250 mil pesos para poder salir… ni siquiera es el monto total de su contrato”, explicaron.

El testimonio de los músicos también dejó ver las condiciones en las que permanecían hasta la mañana de este domingo. Aseguran que no han podido alimentarse ni hidratarse adecuadamente y que la comunicación es prácticamente nula.

“Estamos sin comer desde la tarde, sin tomar agua… muy cansados, muy deshidratados”. Además, señalaron que incluso las autoridades locales que acudieron inicialmente a brindar apoyo también quedaron retenidas: “Los policías están retenidos… tampoco pueden salir con nosotros”.

Los músicos mencionaron que lograron hacer la transmisión gracias a que consiguieron un cable para cargar un celular y acceder a un poco de internet.

La llegada del grupo a la comunidad no fue bien recibida. Según su versión, fueron agredidos verbalmente y estuvieron cerca de ser golpeados. “Nos atacaron con insultos… casi nos agarran a trancazos”, relataron. Pese a esto, insistieron en que su intención siempre fue cumplir con el evento, incluso sin recibir pago, para evitar afectar a los organizadores.

“Somos nueve contra el pueblo”: el llamado desesperado de Fandango Musical

En el cierre del video, Fandango Musical lanzó un llamado urgente a autoridades y ciudadanos para intervenir en la situación.

“Somos nueve contra el pueblo completo… por favor, apóyennos compartiendo para que las autoridades nos puedan ayudar”. También aprovecharon para tranquilizar a sus familias, asegurando que, aunque están en una situación complicada, se encuentran con vida. “Estamos bien, familia, no se preocupe… Dios por delante, vamos a salir de esta”.

Hasta el momento, los músicos continúan retenidos en Aquetzpalco, mientras crece la preocupación por su integridad. El caso ha comenzado a viralizarse en redes sociales, donde usuarios exigen la intervención de autoridades estatales y federales.

