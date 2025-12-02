VIDEO: Presunto conductor ebrio atentó contra peregrinos, desató persecución y provocó accidente en Puebla

La noche del 1 de diciembre se registró un aparatoso accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y de atención médica en San Gabriel Chilac, Puebla, luego de que un conductor, presuntamente en estado de ebriedad, atentó contra peregrinos de la Virgen de Guadalupe durante una procesión religiosa.

Conductor 'se abre paso' a toda velocidad entre peregrinos; provoca accidente múltiple en Puebla

De acuerdo con los datos preliminares, el conductor irrumpió en la avenida Rafael Ávila Camacho justo cuando los peregrinos descendían por la vialidad como parte de los preparativos guadalupanos.

El grupo avanzaba de forma organizada cuando la camioneta se aproximó a exceso de velocidad y, sin considerar la presencia del contingente, lanzó la carrocería hacia ellos para apartarlos del camino y rebasar la procesión sin detener su marcha.

Un video difundido en redes sociales muestra que, al percatarse de la presencia de una patrulla municipal que escoltaba al contingente, el conductor aceleró para intentar escapar.

Esta acción inició una persecución en la que participaron la unidad policial y el vehículo particular; durante la huida, el automovilista impactó varios vehículos estacionados, lo que incrementó la alerta de las autoridades sobre el riesgo que representaba para transeúntes y conductores.

La persecución concluyó en la intersección de Rafael Ávila Camacho y Nicolás Bravo, donde el presunto responsable chocó contra una unidad de transporte público.

Sin saldo fatal pese a aparatoso accidente de Peregrinos en Puebla

El impacto provocó que varios pasajeros presentaran lesiones menores en distintas partes del cuerpo, además de crisis nerviosa por la fuerza del golpe y la incertidumbre generada en los minutos posteriores.

Paramédicos de San Gabriel Chilac llegaron al lugar para brindar atención a las personas afectadas y descartar daños mayores.

Elementos de Seguridad Pública Municipal aseguraron al conductor y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. En el sitio permanecieron unidades policiales para resguardar la zona y facilitar las labores de auxilio.