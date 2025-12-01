¡Tragedia en Puebla! Salió proyectado a barranca; adulto mayor murió tras aparatoso choque en puente vehicular

La mañana de este 1 de diciembre arrancó con una alerta vial de última hora y una intensa movilización de cuerpos de emergencia en Puebla, luego de un aparatoso choque en un puente vehicular que terminó en tragedia. Un adulto mayor salió proyectado varios metros hacia una barranca tras perderse el control de una camioneta, un impacto tan fuerte que de inmediato encendió las alarmas en San Miguel Canoa.

¿Cómo ocurrió el choque en el puente vehicular de Puebla? Esto dicen los primeros reportes

De acuerdo con información inicial, el choque en Puebla ocurrió cuando el conductor intentó incorporarse a la vialidad del Puente del Escalón. En esa zona, conocida por sus curvas cerradas y constantes flujos de vehículos, la camioneta derrapó abruptamente, golpeó el muro de contención y salió disparada hacia un costado.

La fuerza del impacto rompió el parabrisas y lanzó al adulto mayor al vacío, cayendo varios metros hasta una barranca.

Mientras tanto, el vehículo quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica del puente vehicular, con daños totales, lo que provocó el cierre inmediato de la circulación.

Automovilistas que presenciaron el choque en Puebla alertaron al 911, describiendo un accidente de alto riesgo y un escenario marcado por escombros, cristal roto y una unidad prácticamente destrozada.

¿Qué pasó después del choque en Puebla? Así fue el operativo en el puente vehicular

Equipos de emergencia de Protección Civil, paramédicos y policías municipales llegaron minutos después; de manera coordinada, descendieron hacia la barranca para ubicar al adulto mayor que, debido a la caída y a las lesiones profundas en cabeza y cuerpo, ya no presentaba signos vitales.

En el interior del vehículo siniestrado, una segunda persona fue hallada con heridas menores; tras recibir los primeros auxilios, fue estabilizada y trasladada a un hospital cercano.

El resto de los cuerpos de emergencia se enfocó en asegurar el perímetro del puente vehicular para evitar nuevos incidentes, pues la vialidad quedó obstruida por los restos del choque en Puebla.

Durante casi una hora, la circulación se mantuvo parcialmente cerrada mientras grúas y personal de rescate trabajaban en retirar la camioneta y limpiar los escombros.

Autoridades locales informaron que se abrirá una investigación para determinar las causas exactas del choque en Puebla, aunque todo apunta a que el conductor perdió el control en la curva de incorporación. El cuerpo del adulto mayor fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que peritos realizaron un análisis de la zona del impacto.