Escándalo en Oaxaca: Alcalde de Santa María Ipalapa es detenido por mandar a matar a su antecesor

Un operativo de alto nivel coordinado por fuerzas federales y estatales sacudió la política local en Oaxaca. El actual presidente municipal de Santa María Ipalapa, junto con su síndica y dos policías de su propia corporación, fue capturado bajo la grave acusación de orquestar y perpetrar la ejecución extrajudicial del exalcalde de esa misma comunidad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que la caída de esta cúpula de poder local es el resultado de meses de investigación e inteligencia criminal para esclarecer un crimen político que conmocionó a la región de Putla el año pasado.

¿Cómo ocurrió el asesinato del expresidente municipal de Ipalapa?

El asesinato se dio el 11 de mayo de 2025. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, aquel el expresidente municipal identificado con las iniciales L.G.S.L, circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle Alfonso Caso, en compañía de otras personas.

#Boletín 2,241.- Fiscalía de Oaxaca y Gabinete de Seguridad aprehenden a presidente municipal, síndica, así como a dos policías de Ipalapa por homicidio de expresidente de la misma comunidad



Oaxaca de Juárez, Oax., 02 de marzo de 2026.-Como resultado de estrategias de… pic.twitter.com/5kFK8HvOxQ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) March 2, 2026

En su trayecto, una patrulla de la Policía Municipal le marcó el alto. Aunque en un primer momento el vehículo continuó su marcha, finalmente se detuvo metros más adelante. Fue entonces cuando los uniformados se acercaron a la víctima y le lanzaron una advertencia escalofriante: tenían instrucciones directas del presidente y de la síndica municipal para arrestarlo.

Acto seguido, sin mediar justificación legal, uno de los elementos policiales accionó su arma de fuego a quemarropa contra el exalcalde, provocándole lesiones que le arrebataron la vida.

Operativo en Oaxaca: ¿Quiénes son los funcionarios detenidos?

A casi un año del asesinato, el Gabinete de Seguridad no dejó impune este abuso de poder y uso letal de la fuerza pública.

Mediante un despliegue táctico en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, y el C5i, se logró acorralar y detener a los cuatro autores materiales e intelectuales del homicidio.

Los funcionarios detenidos y puestos a disposición de la justicia por el delito de ejecución extrajudicial son:

