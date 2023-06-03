El triple accidente de trenes que involucró a dos trenes de pasajeros y un tren de carga ocurrió en el estado de Odisha, en el este de India, el viernes por la noche y dejó al menos 288 muertos y más de 900 heridos, según Sudhanshu Sarangi, director general de los Servicios de Bomberos de Odisha.

Algunos sobrevivientes del mortal accidente de trenes en India fueron enviados al SCB Medical College and Hospital en Cuttack, East India, para recibir tratamiento adicional.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 p.m. hora local cerca de la estación Bahanaga Bazar en el distrito de Balasore, a unos 171 km al noreste de Bhubaneswar, la ciudad capital de Odisha.

Según las autoridades, el Coromandel Express, que va de Calcuta a Chennai, chocó contra el Yashwantpur-Howrah Express, que descarriló y cayó sobre la vía adyacente. También se dijo que un tren de carga estuvo involucrado en el accidente.

Las autoridades dijeron que el impacto de la colisión fue tan severo que los compartimentos de los dos trenes cayeron uno encima del otro causando muertes y lesiones a los pasajeros. Una gran cantidad de pasajeros quedaron atrapados dentro de los vagones descarrilados.

Narendra Modi / Primer Ministro de India:

“Los familiares que hemos perdido no pueden regresar, pero el gobierno está con sus familias en este momento de dolor”.

Inmediatamente después del accidente de trenes, los equipos de rescate, los funcionarios de salud, la policía, los servicios de bomberos y el personal de la fuerza de respuesta a desastres acudieron al lugar. Una gran multitud de vecinos también llegó para ayudar a los heridos.

Todos los establecimientos de salud de los alrededores fueron puestos en alerta y los heridos fueron ingresados continuamente en hospitales durante toda la noche.

Los informes sugieren que es el peor accidente de trenes en la historia reciente de la India.

La causa del accidente no se supo de inmediato, pero se ordenó una investigación sobre el descarrilamiento.

Casi 300 muertos por trenazo en India; pudo ser causado por error humano

El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo el sábado (3 de junio) que estaba "profundamente dolido" después de reunirse con las víctimas del peor accidente ferroviario del país en más de dos décadas, y prometió procesar a cualquier responsable del accidente.

Uno de los trenes también golpeó un tren de carga estacionado cerca en el distrito de Balasore en el estado de Odisha.

Un posible error de señal condujo a la tragedia, según un informe inicial del gobierno visto por Reuters.

El sábado, Modi visitó a algunos de los heridos en el hospital y luego dijo a los periodistas que "no tengo palabras para expresar mi angustia".

El primer ministro dijo que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la causa del accidente y que el gobierno buscaría "el castigo más estricto" para cualquier persona responsable.

La administración de Modi ha lanzado trenes de alta velocidad como parte de los planes para modernizar la red, pero los críticos dicen que no se ha centrado lo suficiente en la seguridad y la mejora de la infraestructura obsoleta.