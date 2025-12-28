“Iba muy fuerte”, sobreviviente al descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Uno de los 250 personas que viajaban en el Tren Interoceánico que se descarriló en Nizanda, Oaxaca, contó cómo fue el descarrilamiento en un video que ya circula en redes sociales.

El accidente en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos que dejó al menos 13 muertos y 98 lesionadas causó la movilización de servicios de emergencia.

En redes sociales circulan grabaciones de pasajeros en el interior de los vagones, algunos tirados, con menores en brazos, pidiendo ayuda después del descarrilamiento. “Ayúdenos, por favor”.

Primeros reportes indican que el descarrilamiento cuando la locomotora principal se salió de las vías; las primeras imágenes del accidente muestran a los vagones volcados. Mientras varias personas tratan de ayudar a los heridos en tanto llegan servicios de emergencias.

“Se descarriló este tren, íbamos a Coatzacolcos, nosotros venimos en otro vagón. Estamos tratando de sacar gente. Está muy triste. No sabemos si se quedó sin frenos, venía muy fuerte”, contó uno de los pasajeros que al parecer salió ileso delaccidente al estar lejos de la locomotora que se descarriló.

Heridos son atendidos en hospitales en Oaxaca

Autoridades federales indicaron que de los 98 heridos, 36 fueron trasladados a hospitales localizados en los municipios de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán y Tuxtepec. Algunos de los heridos son reportados como graves.

Mientras servicios de emergencias laboran en el lugar del descarrilamiento para poder retirar al vehículo volcado de las vías.

Qué pasó con el Tren Interoceánico hot 28 de diciembre

Alrededor de las 7:00 horas, salió de Salinas Cruz el tren, cuya ruta va de Salina Cruz–Coatzacoalcos, pero fue en el tramo de Ciudad Ixtepec y Matías Romero, ubicadas en las comunidad Nizanda y de Chivela, donde la locomotora se descarriló en una curva. Ya se indaga en las causas del accidente.

Este es el segundo incidente del Tren Interoceánico ocurrido en este mes: el 20 de diciembre, cuando un tráiler se impactó en el cruce ubicado en la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco. Ese día, viajaban 148 personas las cuales no resultaron heridas, según reportes de autoridades.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en diciembre de 2023, cuenta con 10 estaciones y conecta a varios municipios de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.