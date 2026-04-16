Fuerte accidente en Chalco: Trolebús choca en la estación Covandonga y deja al menos 20 heridos

Durante la mañana de este jueves 16 de abril, un fuerte accidente sacudió a los pasajeros del Trolebús Elevado que pasa por Chalco, Estado de México (Edomex); y que dejó un saldo de al menos dos decenas de personas heridas, algunas de ellas con necesidad de ser trasladadas a un hospital debido a la gravedad.

El accidente se registró sobre la Avenida Solidaridad, justo en los límites entre los municipios de Valle de Chalco y Chalco. La unidad involucrada, identificada con el número 24002, se impactó de frente contra la estructura de la Estación Covadonga tras una maniobra desesperada del operador por mantener el control del vehículo.

¿Qué pasó en Chalco? Trolebús Elevado protagoniza fuerte accidente

De acuerdo con los reportes iniciales y el testimonio del propio conductor en el lugar, el siniestro habría sido provocado por una coladera sin tapa en la vialidad. A pesar de que el operador intentó esquivar el desperfecto, la unidad cayó en el hoyo, lo que le hizo perder el control del volante de manera inmediata.

Se confirmó la presencia de un registro abierto que carece de tapa, visible en las imágenes reportadas desde el lugar. Al perder el control, el trolebús se estrelló directamente contra el poste y la estructura metálica de la estación.

El vehículo con placas 002A425 presenta daños severos en la parte delantera tras el choque.

Abr 16, 2026 | 8:00 am | EDOMEX | Trolebús de la Línea 11 se impactó contra la estructura de la estación Covadonga, Av Solidaridad, Chalco. Preliminarmente se habla de al menos 20 personas lesionadas, algunas fueron trasladadas a hospitales cercanos.#Chalco #Edomex #Accidente pic.twitter.com/RA7xrAaRNC — EdoMex Informativo (@EdoMexInf) April 16, 2026

Choque del Trolebús en Chalco: Hay personas ensangrentadas

Equipos de emergencia de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los pasajeros, quienes quedaron atrapados y policontundidos tras el fuerte frenado e impacto. El saldo preliminar es de entre 15 y 20 personas heridas con golpes diversos.

Detalles de las lesiones reportadas:



Traslados hospitalarios: Elementos de la policía estatal confirmaron que al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital para una revisión médica profunda.

Elementos de la policía estatal confirmaron que al menos tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital para una revisión médica profunda. Heridas en la cabeza: Se reportaron varios jóvenes con heridas cortantes en el cráneo y el rostro; incluso, se observaron manchas de sangre en el piso de la unidad tras el choque.

Se reportaron varios jóvenes con heridas cortantes en el cráneo y el rostro; incluso, se observaron manchas de sangre en el piso de la unidad tras el choque. Atención en el sitio: Paramédicos atendieron a un joven de aproximadamente 20 años con lesiones en la barbilla y a varias mujeres con golpes en el tórax y extremidades.

Paramédicos atendieron a un joven de aproximadamente 20 años con lesiones en la barbilla y a varias mujeres con golpes en el tórax y extremidades. Estado de salud: Aunque la mayoría de los usuarios fueron reportados como "policontundidos", el nerviosismo impera entre los familiares que esperan pases médicos para descartar lesiones internas.

El accidente ha provocado retrasos significativos en la operación del Trolebús en este tramo, mientras las autoridades estatales realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. La zona permaneció acordonada durante las labores de rescate y la limpieza de los restos de vidrio y fluidos de la unidad accidentada.

