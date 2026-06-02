Así operará la nueva Línea 5 Macro Aeropuerto a partir de este 4 de junio: costo, rutas y horarios

Con el fin de mejorar la movilidad en Jalisco, este jueves 4 de junio arranca operaciones la nueva Línea 5 Mi Macro Aeropuerto, el cual conectará con puntos estratégicos de Guadalajara, así como con otros municipios.

A través de una conferencia de prensa, el Gobierno de la entidad confirmó que por pocos días el servicio será totalmente gratuito, además de que contará con 8 estaciones y una más que conecta con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Ruta completa de la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto en Guadalajara

La nueva línea del sistema de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT) contará con 8 estaciones sobre la carretera a Chapala y una terminal directa con el Aeropuerto.

El recorrido completo consta de 38 kilómetros, con tres rutas troncales que conectarán:



T1.: Aeropuerto - Chapalita Inn - Estadio Chivas

T2: Aeropuerto - Agua Azul

T3: Aeropuerto - Expo GDL

Las estaciones serán:



Aeropuerto San José del Quince La Piedrera La Gigantera Las Pintitas Las Torres Parque Montenegro Las Liebres Carretera a Chapala

Con este proyecto se estima una reducción de hasta 30 minutos en los tiempos de traslado de las personas que a diario tienen que recorrer una de las zonas con mayor demanda del Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente con los partidos programados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Conexiones Línea 5 Mi Macro Aeropuerto con otras línea de transporte

La nueva ruta estará integrada con los principales sistemas de transporte público de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero.

Los usuarios podrán conectar con la Línea 1 de Mi Tren en la estación Mexicaltzingo, mientras que a través de Mi Macro Periférico tendrán acceso a las líneas 1 y 3 del Tren Ligero.

También contará con conexión futura con Mi Macro Calzada mediante la estación Agua Azul. Además, el nuevo corredor facilitará los traslados hacia puntos estratégicos de la ciudad mediante ramales que enlazarán con:



Estadio Akron

Expo Guadalajara

Costo y horarios de la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto

¡Tenlo en cuenta! El horario de servicio será de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas, pero a partir del 8 de junio se modificará para que los turistas se puedan desplazar por la capital jalisciense.

De esta forma, el servicio será de: 3:30 a 22:30 horas, y los autobuses pasarán cada 15 minutos en cada ruta troncal y de 5 minutos sobre el corredor de Carretera Chapala.

¿Cuánto cuesta el pasaje de la Línea 5?

Aunque las autoridades aún no han detallado una tarifa específica para la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto, se espera que el costo general sea de 11 pesos por viaje.

Pero antes de que entre en vigor el cobro regular, la Línea 5 ofrecerá servicio gratuito del 4 al 7 de junio como parte de su etapa de socialización.