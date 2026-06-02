La historia detrás de los peluches de cerditos rosas en Sinaloa: asesinatos con una misma firma

El hallazgo de peluches de cerditos de color rosa junto a personas asesinadas ha comenzado a generar preocupación entre habitantes de Sinaloa, luego de que en el almenos cuatro homicidios aparcieran estos peluches.

Como si se tratase de una firma criminal, las víctimas fueron encontradas junto a estos muñecos de felpa, lo que recuerda a la aparición de símbolos como los sombreros y cajas de pizza durante la narcoguerra entre “La Mayiza” y “Los Chapitos”.

Peluches en la escena de crimen: cuatro asesinatos en Sinaloa donde aparecieron cerditos rosas

El primer caso se registró el pasado 15 de mayo en el sector Infonavit Solidaridad, en Culiacán. La víctima fue identificada como Carlos René, un joven de apenas 17 años de edad, quien su cuerpo fue encontrado junto a un peluche de cerdito.

Tan solo 48 horas después, el patrón se volvió a repetir pero ahora en la colonia Rubén Jaramillo. En ese lugar fue encontrado muerto Cristian Emanuel, también de 17 años.

La cadena de hechos continuó el 20 de mayo, cuando autoridades confirmaron el asesinato de otro joven dentro de un conocido hotel ubicado en la zona del Mercadito Rafael Buelna, también en la capital sinaloense.

En esa ocasión, el cuerpo de la víctima estaba a lado de un cerdito rosa. Un día después se registró el cuarto caso. De acuerdo con los reportes, hombres armados atacaron a balazos a un conductor que viajaba sobre la colonia Miguel Hidalgo. Tras el crimen, en la escena también apareció el peculiar peluche.

¿Cerditos rosas como firma criminal en Sinaloa?

Hasta ahora las autoridades no han revelado si los cuatro asesinatos están relacionados ni cuál es la principal línea de investigación. No obstante, el objeto ha sido relacionado con la muerte de la influencer Valeria Márquez.

Un crimen que paralizó a México y que llegó hasta los titulares de medios internacionales, cuando el 13 de mayo de 2025, Valeria realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.

Momentos antes del ataque, la joven había recibido un peluche de cerdito y una bebida fría. Poco después, un hombre disfrazado de repartidor se acercó a ella y abrió fuego, asesinándola en el lugar.

Por ello, la aparición constante de los cerditos rosas ha llevado a que se considere la posibilidad de una nueva señal o distintivo utilizado por grupos criminales.

Sinaloa cierra el mes como uno de los más violentos en lo que va del año

Sinaloa vive bajo el yugo de la violencia, mientras el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, enfrenta señalamientos por nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De acuerdo con las cifras, el mes cerró como el más violento de 2026 y estuvo marcado por homicidios, enfrentamientos armados y diversos hechos de alto impacto.

Datos de la Fiscalía General del Estado indican que mayo concluyó con 113 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra superior a las registradas en febrero, con 109 casos, y enero, con 107.

