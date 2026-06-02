Fue a la fiesta patronal y no volvió: Riña entre pandillas deja una mujer inocente sin vida en Guanajuato

María Guadalupe Piña, de 44 años, perdió la vida tras quedar atrapada en una riña que terminó en balacera que se desató durante las festividades patronales en honor a la Virgen de la Luz en León, Guanajuato.

La mujer se convirtió en víctima colateral de una riña entre grupos de jóvenes en la colonia Linares, un hecho que también dejó cuatro personas lesionadas.

¿Quién era María Guadalupe Piña, la víctima de la balacera en León?

Familiares y vecinos recuerdan a María Guadalupe como una mujer trabajadora, madre, hermana y abuela. Durante años laboró en una fábrica de calzado y era conocida por su cercanía con su familia. La noche del ataque había salido a cenar y a disfrutar de la fiesta patronal junto a una de sus sobrinas, sin imaginar que minutos después perdería la vida.

El ataque ocurrió a escasos metros de su domicilio, sobre la calle de La Deportiva, en la colonia Linares. De acuerdo con el relato de familiares, la situación comenzó con una pelea entre varios jóvenes que presuntamente se enfrentaban con piedras y machetes.

Según testigos, en el lugar ya había elementos de seguridad, mientras decenas de familias y niños participaban en las celebraciones religiosas.

La sobrina de María Guadalupe relató que algunos de los involucrados sacaron armas de fuego y comenzaron los disparos. En medio de la confusión y la estampida de personas que intentaban ponerse a salvo, la mujer fue alcanzada por una bala.

#HechosMeridianoBajío | Lo que comenzó como una fiesta patronal terminó en tragedia en la colonia Linares de #León.



📺 2:30 PM en el 1.1 de Tv Abierta y 1 de #TotalPlay



Más información en https://t.co/2tG2HuOFPs pic.twitter.com/tAjLHuclKg — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) June 2, 2026

¿Cuántas personas resultaron heridas por la fiesta patronal en León?

Además de la muerte de María Guadalupe, el reporte de las autoridades municipales señala que cuatro jóvenes resultaron lesionados durante el enfrentamiento.

Vecinos de la zona aseguraron que varias de las víctimas sufrieron heridas por arma de fuego y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

La balacera provocó momentos de pánico entre los asistentes a la fiesta patronal, quienes buscaron refugio al escuchar las detonaciones.

Tras los hechos, familiares de la víctima pidieron que se castigue a los responsables. Su hermana señaló que existen videos que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de quienes participaron en la riña y el ataque armado.

La familia insiste en que María Guadalupe no tenía ninguna relación con los grupos involucrados y que únicamente se encontraba disfrutando de la festividad cuando fue alcanzada por la violencia. Hasta el momento, autoridades de seguridad informaron que no hay personas detenidas por estos hechos.

