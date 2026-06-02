75 años de cárcel a una mujer por secuestrar a tres jóvenes migrantes en Tabasco

En Tabasco una mujer identificada como Juana Tomasa Pérez Esponda fue condenada a 75 años de prisión por participar en el secuestro de tres adolescentes migrantes de nacionalidad hondureña que transitaban por México con destino a Estados Unidos.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), luego de acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

¿Cómo ocurrió el secuestro de los adolescentes hondureños?

Los hechos se remontan a julio de 2016. Las víctimas, dos adolescentes y un menor de edad, viajaban por territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos, en un trayecto gestionado por su madre.

Sin embargo, al llegar a Villahermosa, Tabasco, fueron interceptados por tres personas armadas que descendieron de una camioneta y los privaron de su libertad. Posteriormente, los menores migrantes fueron trasladados a una casa de seguridad, donde permanecieron retenidos.

#FGR obtiene sentencia de 75 años de prisión contra Juana “N”, mujer que participó en el secuestro de tres adolescentes. El proceso ministerial fue realizado por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos #FEMDH, la cual aportó pruebas sólidas y contundentes para… pic.twitter.com/J93eT20raw — FGR México (@FGRMexico) June 2, 2026

Durante la investigación, la FGR reunió pruebas que permitieron demostrar la participación de Juana Tomasa en el secuestro de los tres adolescentes.

Con base en estos elementos, un juez federal emitió una sentencia condenatoria durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Tabasco, con sede en Villahermosa. Además de los 75 años de prisión, la mujer deberá pagar una multa de 438 mil 240 pesos.

¿Qué otras sanciones recibió la sentenciada?

Además de la pena de cárcel y la multa económica, la autoridad judicial impuso otras medidas contra Juana "N", entre ellas:



Amonestación pública.

Suspensión de sus derechos civiles.

Suspensión de sus derechos políticos.

Estas sanciones forman parte de la resolución emitida por el juez tras encontrarla culpable del delito de secuestro agravado.

Organismos defensores de derechos humanos han advertido en diversas ocasiones que los menores migrantes son uno de los grupos más vulnerables durante las rutas migratorias, debido a los riesgos de secuestro, extorsión y violencia por parte de grupos criminales.

