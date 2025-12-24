Choque entre patrulla de policía y camioneta particular en la ZMG termina en pleito, destrozos y caos vial HOY

Un choque registrado durante la madrugada de hoy 24 de diciembre provocó caos vial, alarma y una amplia movilización de emergencia en la ZMG de Jalisco, luego de que una patrulla de policía de Guadalajara se impactara contra una camioneta particular. El accidente ocurrió en un cruce de alta afluencia y derivó en destrozos, cierre parcial de la vialidad y un enfrentamiento entre policías y familiares de los ocupantes del vehículo involucrado.

El accidente se registró en el cruce de avenida Javier Mina y calle Basilio Vadillo, en la colonia La Penal, punto donde el choque obligó a detener la circulación durante varias horas. Tras el impacto, se solicitó apoyo inmediato, lo que generó la llegada de más unidades de la patrulla de policía, ambulancias de la Cruz Roja y personal de rescate, reforzando la movilización de emergencia en la ZMG.

En la camioneta particular viajaba una familia integrada por un hombre de 34 años, una mujer y un menor de siete años. Tras el accidente, ninguno requirió traslado hospitalario, aunque presentaron golpes leves.

En contraste, dos elementos que viajaban en la patrulla de policía resultaron lesionados y fueron llevados a un hospital para su valoración médica, luego del choque.

Las causas del choque son motivo de versiones encontradas. Testigos señalaron que la patrulla de policía habría cruzado el semáforo sin señales luminosas ni audibles, mientras que la Comisaría de Guadalajara indicó que el conductor de la camioneta presuntamente no respetó la luz roja; será la autoridad vial la que determine la mecánica del accidente ocurrido en la ZMG.

Tras el choque, el conductor de la camioneta fue asegurado por policías, lo que generó un altercado con familiares y personas que se encontraban en el sitio. Hubo gritos e intercambio de golpes, situación que aumentó el caos vial y mantuvo la zona acordonada mientras continuaban los peritajes del accidente en la ZMG.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades por este choque que involucró a una patrulla de policía, registrado hoy 24 de diciembre y que encendió la alerta en el oriente de la ciudad.