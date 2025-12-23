Trágico accidente en la ZMG: Conductor se pasa el alto, mata a una niña, deja a su madre grave y huye HOY 23 de diciembre

Caos, alerta y movilización de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Una intensa madrugada marcada por tragedia y accidentes sacudió a Guadalajara HOY 23 de diciembre, luego de que un accidente vial en Tonalá cobrara la vida de una menor y dejara a su madre gravemente herida.

El caso activó una fuerte respuesta de cuerpos de auxilio y encendió las alertas en la ZMG, donde autoridades atendieron varios percances casi de forma simultánea en Guadalajara y su zona conurbada.

Fatal accidente en la ZMG; muere menor y conductor escapa

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre la avenida Tonal Altec, en la colonia San Gaspar de Tonalá, dentro de la ZMG; una mujer de 33 años y dos de sus hijas intentaban cruzar la vialidad cuando fueron atropelladas por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Paramédicos de la Cruz Verde localizaron a la mujer y a una niña de nueve años con múltiples lesiones; una menor más resultó ilesa. Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció en el lugar debido a heridas incompatibles con la vida, mientras que su madre fue trasladada en estado grave a un hospital de Guadalajara, con fracturas en ambas piernas.

¿Qué se sabe del vehículo involucrado en el accidente de Tonalá en la ZMG?

Testigos indicaron que se trató de una camioneta que presuntamente omitió la luz roja del semáforo y huyó tras el accidente. Autoridades de la ZMG ya revisan cámaras del C5 de Guadalajara para tratar de ubicar el vehículo responsable y esclarecer los hechos ocurridos en esta zona de alto flujo vehicular.

Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/g1qb4fzXXg — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 23, 2025

Madrugada accidentada en la ZMG: más percances en Guadalajara

Horas antes y después del atropellamiento, la ZMG registró otros accidentes relevantes. En la autopista Guadalajara–Zapotlanejo, a la altura del fraccionamiento La Aurora, un tráiler volcó y quedó atravesado en sentido contrario, lo que obligó al cierre parcial de la circulación; el conductor presentó múltiples contusiones, sin requerir traslado.

🔴#REPORTEVIAL | Un vehículo de carga se volcó en la autopista Guadalajara - Zapotlanejo a la altura del Fracc. La Aurora en el municipio de Tonalá, el conductor resultó lesionado pero no necesitó traslado a un puesto de socorros.



Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/UZukkptevQ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 23, 2025

En otro punto de la ZMG , sobre la carretera a Agua Blanca, en el municipio de El Salto, una camioneta volcó tras salir de la cinta asfáltica. Un adulto quedó prensado y fue rescatado por unidades especializadas; dos adultos y un menor resultaron lesionados y recibieron atención médica.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir por Guadalajara y la ZMG, especialmente durante la madrugada, donde el exceso de velocidad sigue siendo un factor constante en cada accidente.