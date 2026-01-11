Caos vial por accidentes en la México-Querétaro: Al menos tres choques provocan tráfico intenso HOY; ¿En qué zonas?

La autopista México-Querétaro vive una nueva alerta vial de última hora este domingo 11 de enero, luego de que al menos tres accidentes provocaran caos vial, largas filas de vehículos y retrasos severos en dirección a la Ciudad de México. Choques, una volcadura y la salida de un tractocamión del camino mantienen tramos con cierres parciales y totales, generando una situación de emergencia para automovilistas y transportistas.

Autoridades federales confirmaron que los accidentes en la México-Querétaro se concentran en distintos puntos estratégicos de la vía, por lo que exhortaron a manejar con extrema precaución y, de ser posible, evitar la autopista durante las próximas horas.

En el kilómetro 140, con dirección a CDMX, se reporta cierre parcial de carriles debido a un choque por alcance; la reducción de carriles ha provocado tránsito lento y tiempos de espera prolongados, especialmente en horas pico.

El punto más crítico se registra en el kilómetro 192, donde permanece un cierre total en la gasa de incorporación tras un accidente por volcadura; la unidad quedó sobre la carpeta asfáltica, obligando a un operativo de atención que mantiene detenida la circulación.

Otro accidente se reporta en el kilómetro 49, donde un tractocamión salió del camino, provocando reducción de carriles y tráfico pesado en la zona.

Accidentes en la México-Querétaro: robos, violencia y choques agravan la inseguridad vial

La situación actual se suma a un grave antecedente ocurrido el pasado 8 de enero, cuando un tráiler robado protagonizó un fuerte accidente al impactarse contra la caseta de cobro de Tepotzotlán, también sobre la México-Querétaro. El hecho generó caos vial, cierre parcial de carriles y una amplia movilización de emergencia.

De acuerdo con el testimonio del operador Manuel Quesada Mendoza, el tráiler fue robado tras ser amarrado y privado de la libertad por sujetos armados mientras desayunaba en el kilómetro 107. Tras una persecución, la unidad se estrelló contra la cabina de cobro en el carril 17B.

Recomendaciones para evitar accidentes en la México-Querétaro

Autoridades recomiendan revisar rutas alternas, respetar límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y seguir indicaciones de CAPUFE y Guardia Nacional. La ALERTA continúa activa ante el alto riesgo de nuevos accidentes en la México-Querétaro.