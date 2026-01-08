Tráiler robado provoca persecución y accidente sobre la caseta de Tepotzotlán en la México- Querétaro

Un tráiler de doble semirremolque robado protagonizó un fuerte accidente la mañana de HOY 8 de enero al impactarse contra una caseta de cobro en la autopista México- Querétaro , a la altura de Tepotzotlán, con dirección a la Ciudad de México. El hecho generó caos vial, cierre parcial de carriles y un operativo de emergencia por parte de cuerpos de seguridad.

Caos vial y movilización de emergencia tras accidente sobre la caseta de Tepotzotlán en la México- Querétaro

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad había sido robada durante la madrugada, luego de que su conductor, Manuel Quesada, fuera amarrado y privado de la libertad por al menos cuatro delincuentes mientras desayunaba. Los sujetos lo obligaron a subir nuevamente al vehículo, un tráiler cargado de sandías, y se lo llevaron por la fuerza.

Minutos más tarde, el tráiler fue detectado por elementos de la Guardia Nacional División Carreteras cuando circulaba de manera irregular sobre la autopista.

Al marcarle el alto, los ocupantes intentaron huir, lo que derivó en una persecución que terminó cuando la unidad se impactó violentamente contra la cabina de cobro, específicamente en el carril 17B.

Tráiler secuestrado termina impactándose contra caseta en México-Querétaro.



Cronología del accidente en la México- Querétaro tras robo, persecución y balacera HOY

El conductor fue secuestrado mientras desayunaba en la México-Querétaro

El conductor del tráiler, Manuel Quesada Mendoza, relató que el robo y secuestro ocurrió cuando se detuvo a desayunar en un restaurante ubicado en el kilómetro 107 de la autopista México-Querétaro. En ese punto fue sorprendido por cuatro sujetos armados, quienes descendieron de otro vehículo pesado y lo sometieron de inmediato.

"Me cañonaron, me amarraron y se metieron al camarote", narró el operador, quien permaneció privado de la libertad dentro del tráiler mientras los delincuentes tomaban el control de la unidad.

Persecución, disparos y fuga tras intento de detención de tráiler robado en la México- Querétaro

De acuerdo con el testimonio del conductor, una patrulla de la Guardia Nacional detectó una maniobra irregular del tráiler cerca de una gasolinera. Al marcarle el alto, los delincuentes no acataron la orden y aceleraron, lo que derivó en una persecución sobre la autopista.

Durante el intento de huida, se registró un intercambio de disparos, lo que dejó impactos de bala en el parabrisas y medallón de la unidad. Minutos después, el tráiler terminó impactándose violentamente contra la caseta de cobro de Tepotzotlán.

Caseta destruida y carga de sandía volcada tras persecución y accidente en la México- Querétaro

El choque ocurrió cuando el tráiler, de doble semirremolque, se incorporó sin control al carril 17B de la plaza de cobro. La cabina quedó completamente destrozada y uno de los contenedores volcó, dejando esparcida parte de la carga de sandía, cuyo destino era la Central de Abasto de Iztapalapa.

Por fortuna, al momento del impacto no había otros vehículos detenidos, lo que evitó una tragedia mayor.

Caos vial por más de tres kilómetros tras accidente en la México-Querétaro

Tras el accidente, la circulación quedó totalmente colapsada, convirtiendo la autopista en un estacionamiento de más de tres kilómetros, principalmente con dirección a Naucalpan y la Ciudad de México.

Cuerpos de emergencia y personal de autopistas realizaron labores para asegurar la zona y retirar la unidad siniestrada.

Delincuentes armados logran escapar pese a operativo en la México-Querétaro

Aunque se desplegó un operativo de seguridad en la zona, los cuatro delincuentes armados lograron huir a pie tras el impacto del tráiler.