Estudio revela que el aceite de palma aumenta la metástasis de cáncer

Un estudio realizado por investigadores del IRB Barcelona, España, reveló que el aceite de palma aumenta la probabilidad de que el cáncer se propague en el cuerpo; asimismo, los médicos descubrieron cuál es el mecanismo por el cual la sustancia favorece la metástasis.

Los investigadores explicaron que aunque ya sabían que los ácidos grasos de la dieta favorecen a la metástasis, desconocían cuál era el proceso que contribuía a la propagación de los tumores, hasta ahora que los médicos lo descubrieron a través de un estudio realizado en ratones.

De acuerdo con la investigación, el aceite de palma aceleró la metástasis de cáncer bucal y de piel en los ratones del estudio, a diferencia de otros ácidos grasos como el ácido oleico o ácido linoleico, grasas omega-9 y omega-6, que se encuentran en alimentos como el aceite de oliva y las semillas de lino.

Los médicos detallaron que el aceite de palma se agregó a la dieta de los ratones estudiados, y los investigadores concluyeron que ello contribuyó a la metástasis, e incluso, ejerció efectos sobre el genoma a largo plazo.

Pues las células cancerosas que estuvieron expuestas al aceite de palma por un corto tiempo, permanecieron altamente metastásicas, aun cuando el aceite se había eliminado por completo de la dieta de los ratones.

De esta manera, los investigadores concluyeron que el aceite de palma altera la función de las células cancerosas metastásicas, creando una “memoria” que les permite formar una red neuronal alrededor del tumor para comunicarse con las células en su entorno inmediato para extenderse más fácilmente.

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Por lo que, los responsables del estudio advirtieron que una dieta rica en aceite de palma fomenta la metástasis, incluso si el cáncer está en una fase inicial.

Helen Rippon, directora ejecutiva de Worldwide Cancer Research, afirmó que "este descubrimiento es un gran avance para comprender cómo la dieta y el cáncer están vinculados y, quizás lo más importante, cómo podemos utilizar este conocimiento para iniciar nuevas curas para el cáncer".

¿Qué es el aceite de palma que fomenta la metástasis de cáncer?

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, el aceite de palma es el más utilizado del mundo. Este aceite se produce a partir de los frutos de la palma africana y es usado a nivel global para elaborar una gran cantidad de productos de la industria alimentaria y cosmética.

El aceite de palma es muy rico en grasas saturadas, por lo que está lejos de ser una alternativa idónea desde el punto de vista del equilibrio nutricional y es preferible no abusar de él.

“Su consumo no resulta perjudicial siempre que no superemos los 8 gramos al día. Sin embargo, si se supera esa cantidad incrementa los niveles de colesterol”, resaltó la fundación.

