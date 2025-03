¡Misterio resuelto! Aclaran la caída de un objeto desconocido en Querétaro; “sacó harto humo”

En el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, la caída de un objeto desconocido del cielo, fue visto por un joven que estaba realizando trabajos de campo en un tractor, la caída del objeto levantó una gran nube de polvo provocando un gran estruendo, a la zona llegaron las autoridades para aclarar lo sucedido.

Elementos de Protección Civil del municipio señalaron que tras la verificación del lugar y después de realizar un recorrido en la zona lograron determinar el objeto que provocó un gran susto al joven trabajador.

Cae objeto del cielo en Escobedo, Querétaro

Las denuncias ciudadanas señalaron la presunta caída de un objeto del cielo, un joven que estaba realizando trabajos de campo, se percató de la caída del objeto gracias a que provocó un fuerte estruendo y una gran nube de polvo, por lo que llamó a su tío para informarle sobre lo que había ocurrido.

Ante los hechos decidieron llevar herramienta al lugar donde había caído el objeto, sin embargo, se percataron que estaba sacando humo, por lo que llamaron a la línea de emergencia, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad de las tres órdenes ante la caída de un objeto no identificado, así lo dieron a conocer las autoridades de protección civil.

La situación se presentó en un predio de cultivo ubicado en Guadalupe Septién, en Pedro Escobedo: “Andaba terminando de barbechar cuando vi que cayó un objeto sacó harto humo y ya de ahí no me asome y ya es cuando le saque punta” ante el miedo de Eduardo Vega Álvarez el joven fue con su tío para informarle.

“Tráete unas palas o algo una herramienta para ver objetos es como una bola cristalina, si le digo voy en corto y ahorita vengo empiezo a escarbar sobre la bola, vimos que se movía así, así, la misma bolita, dicen ellos, no, mejor no le escarbe porque vaya y contenga un gas no sabemos que pueda contener”, explica José Carlos Vega, testigo.

¿Qué era el objeto que cayó del cielo?

Las mismas autoridades en materia de Protección Civil señalaron por redes sociales que su personal acudió para tomar conocimiento y que tras una verificación señalaron que se trataba de un contenedor plástico con un líquido en su interior sin relación alguna con un objeto espacial, además se descartó algún riesgo para la población.

Se desconoce por qué la caída de ese objeto causó tanto efecto sobre el lugar en donde fue hallado y que orilló al trabajador a llamar a los elementos de emergencia.

Por otra parte, las autoridades piden hacer uso responsable de la línea de emergencia 911, ya que el mal uso de este recurso puede poner en riesgo a quienes realmente necesitan la ayuda, las emergencias no son un juego.