Captan a sujeto espiando por la ventana de su vecina en la colonia Obrera, CDMX

Una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc. de la Ciudad de México (CDMX), descubrió cómo un hombre espiaba hacia el interior de su departamento ubicado en el número 85 de la calle Roa Bárcena, en la colonia Obrera. Los crudo de los hechos constan en grabaciones de seguridad del propio inmueble.

El incidente se ha dado a revelar a través de Azteca Noticias. La afectada revisó el circuito cerrado de televisión (CCTV) de su vivienda y tras detectar movimientos inusuales, la víctima identificó al menos dos momentos críticos en los que su vecino vulneró su privacidad de forma directa.

VIDEO: Vecina revela acoso dentro de su edificio en la colonia Obrera

Las grabaciones del edificio son contundentes. En las imágenes se observa cómo el sujeto se aproxima a la ventana de la vivienda para fisgonear hacia el interior. Lo que agravó la denuncia y la preocupación de los habitantes del edificio es que, en una de las ocasiones registradas, el individuo realizaba esta conducta vestido únicamente con ropa interior.

Este comportamiento no solo representa una falta administrativa, sino que escala al terreno delictivo bajo la figura de acoso sexual. La afectada señaló que la insistencia del sujeto por vigilar sus actividades privadas ha trastocado su tranquilidad cotidiana.

El video muestra al hombre mientras aprovecha la soledad de los pasillos para acercarse al cristal y observar durante varios segundos antes de retirarse.

La intimidad vulnerada desde la ventana



Cámaras de seguridad captaron a un hombre espiando a su vecina en un edificio de la colonia Obrera, @AlcCuauhtemocMx



En dos ocasiones se asomó por la ventana, incluso en ropa interior. La mujer, que vive con su hija, denunció por acoso… pic.twitter.com/954q3K24xL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

Denuncia ante la Fiscalía CDMX: La respuesta legal contra el acoso

Ante el temor por su integridad física y la de su hija menor de edad, con quien comparte el domicilio, la mujer acudió a las autoridades correspondientes. La denuncia formal se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), instancia que ya integró la carpeta de investigación por el delito de acoso sexual.

La víctima enfatizó que la difusión de estos videos tiene como objetivo alertar a otras vecinas de la colonia Obrera y presionar a las instituciones para que actúen con celeridad.

Actualmente, peritos de la Fiscalía analizan los videos para verificar la identidad del agresor y proceder con las diligencias de ley. Mientras tanto, la vigilancia en el edificio de Roa Bárcena 85 se ha reforzado por parte de los propios inquilinos, quienes exigen que el responsable enfrente las consecuencias legales de sus actos para evitar que el hostigamiento escale a una agresión mayor.